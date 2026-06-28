◇パ・リーグ 西武2−4日本ハム（2026年6月27日 ベルーナD）

西武・隅田は今季最多の116球の力投が報われなかった。8回まで1失点と踏ん張ったが、1―1の9回に3安打を集中されて勝ち越された。8回2/3を4失点で4敗目。帽子を叩きつけて悔しさをにじませ、「終盤に点を取られる。それが全て」と唇をかんだ。ここまでリーグトップに並ぶ2完封で防御率は2・30。打線の援護に恵まれず勝ちに結びつかないことも多いが「僕の責任です」と淡々と振り返った。

≪栗山が緊張TV解説 隅田は「嫌な投手」≫プロ25年目の今季限りで引退を表明している栗山がテレビ中継にゲスト解説として出演した。初回の攻防を見届けた栗山は「緊張しました！」と率直な感想。先発の隅田には「どの球種もストライクが取れる。打者として対戦したら嫌な投手」などと現役選手目線で解説していた。3回終了時に退席する際には「僕とおかわり（中村剛）、炭谷でチームの力になれるように頑張っていきたい」とベテラン勢の名前を挙げて意気込んだ。

≪打撲の長谷川欠場 外崎は復帰即ヒット≫26日に左足甲に2度の自打球を当てた長谷川が打撲により、この日の日本ハム戦を欠場した。代わりに腰の手術による離脱から約2カ月ぶりに1軍合流した外崎が「6番・DH」で先発出場し、5回に4月8日以来となる安打を記録し「内容は良かった。上がってきた初戦で自分の形はできた」と手応えを口にした。ファンに応援歌で後押しされ「期待に応えてやるという気持ちにもなった」と感謝していた。