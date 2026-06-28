イチロー氏（52＝マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター）が、サッカー日本代表の言葉に期待した。MUFGスタジアム（国立競技場）で27日に、スポーツ体験イベント「第2回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催。W杯は居住地の米国では時差もなく、多い日は4試合観戦しているという。

決勝トーナメントに進出したサッカー日本代表に「結果として出た時、出なかった時、どんな態度を取っているか、どんな言葉を残すか、凄く興味がある」と注目した。

自身は日本代表としてWBCの06年第1回大会と09年第2回大会に出場して、連覇に貢献した。「レギュラーシーズンのゲームでなかなか響かない言葉も、世界大会は一つの言葉が物凄く影響力を持つ。その自覚を持ってほしい」と説いた。

WBCで“イチ流”の名言が生まれた。06年は宿敵韓国などと戦ったアジアラウンドで「向こう30年、日本に手は出せないみたいな感じで勝ちたい」と言い、国内外で大々的に報道された。09年は決勝の韓国戦で劇的な決勝打を放ち「ほぼイキかけました」と伝説的なフレーズを発した。

この日は元サッカー日本代表の中山雅史氏、陸上短距離の末續慎吾氏も参加し、小4から中3まで約180人にそれぞれの競技を指導。イチロー氏は短距離走も体験した。マリナーズの本拠地にある自身の銅像は、サッカー米国代表のユニホームが着せられW杯仕様になった。「サッカー選手の体力はとんでもない。同じように動こうとすると5分も持たない」と運動量の多さに尊敬の念を抱くイレブンに、“一流”の言葉も期待した。（伊藤 幸男）