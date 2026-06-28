サッカーW杯で多くの選手がピンク色のスパイクを着用し、人気が高まっている。サッカー専門店「ユニオンスポーツ」の販売担当者によると、今大会でゴールを決めたMF中村敬斗（25）らが履くスパイクへの問い合わせが相次ぐ。「派手なカラーを大展開するアディダス、ナイキなど、売り上げが普段の倍以上になっています」と明かした。

中村、FW上田綺世（27）はナイキ製で色は「ハイパーピンク」。同社担当者は「ピッチ上でアスリートが表現したいと考えるエネルギー、スピード、そして恐れを知らない姿勢を反映したカラーです」と説明した。W杯は自社製品をPRする絶好のチャンス。スポーツ関係者は「前回カタール大会の時は、鮮やかなオレンジ色のスパイクが主流。目立つカラーを分析した結果、各社同じになったのでは」と指摘。W杯ではこれまでにも複数のメーカーの色が重なることがあったという。

カラーコンサルティングなどを手がける「国際カラープロフェッショナル協会」によると、濃いピンクには気分を高揚させる色彩心理があるという。同協会の二宮恵理子代表理事は「芝の緑とのコントラスト」を挙げた。色彩学で色を体系的に並べた「色相環」では、芝の緑と濃いピンクは、正反対に位置する「補色」の関係。「今はスマホの小さい画面で試合を見る人も多い。より視覚的に目に入るようにメーカーは正反対の色を選んだのかもしれない」と推測した。

海外選手ではフランス代表のFWエムバペ（27）、スペインの新星FWヤマル（18）らも使用。一方、各メーカーがピンクを打ち出している影響からか、アシックスの白いスパイクを履くDF冨安健洋（27）ら“ピンク以外”のスパイクが遠目でも分かりやすい状況。熱戦が続くW杯で、足元でもメーカー同士の争いが繰り広げられている。

≪メッシは白≫ピンクブームの中、アルゼンチン代表のFWメッシ（39）はスパイクに独自のアルゼンチンカラーを採用している。白を基調とし、そこに淡い青色を組み合わせたデザイン。トレンドに流されず、自国愛にあふれたカラーリングのスパイクでW杯を戦い抜く。