日本とブラジルのハーフでお笑いコンビ「デニス」の植野行雄（43）は、30日に行われるサッカーW杯の日本―ブラジル戦を心待ちにしている。本紙の取材に「楽しみな半面、正直、心境はかなり複雑」と心の内を明かした。

自身とセレソンのつながりは幼少期にさかのぼる。ブラジル出身の父の影響で、植野家ではブラジル代表を応援するのが日課だった。父からはペレやジーコの映像を繰り返し見せられ、英才教育も受けた。

そんな期待に応えるかのように植野はサッカーに打ち込んだ。小学3年生のデビュー戦は、見た目を恐れた相手チームが、3人をマークにつけたという逸話も。ポジションはセンターバックで中学時代はキャプテンも務めた。「あの頃は、芸人じゃなくサッカー選手になる未来を信じてました」と懐かしんだ。芸人になっても、ブラジル代表とは何かと縁がある。2014年には「ブラジル人顔」という理由から、ブラジル代表風の格好でサッカー関連の音楽を集めたアルバムのジャケットに起用され「奇跡の一枚」と反響を呼んだ。

日本代表は昨年10月、親善試合でブラジルから歴史的初勝利を挙げた。「ブラジルは個の力に加えて組織力もあって、今もやはり世界トップクラス。日本代表も、この10年で世界と互角に戦えるチームになったと思います」と印象を語った。

今回、ブラジルはマルキーニョス、ガブリエルの両センターバック起用など、前回からメンバーを大幅に入れ替えることが予想される。「両チームともケガなく、世界中のサッカーファンの記憶に残る最高の試合になることを願っています」と前回以上の白熱した展開を期待している。

植野の自宅には日本とブラジル、両国の代表ユニホームがある。「今回はどっちのユニホームも着ません。審判を応援します」と中立の立場を貫くつもりだ。「本音を言えば、このカードは決勝で見たかった」。再び日本が勝つのか、それとも王国のリベンジか。両国にルーツを持つ植野は固唾（かたず）をのんで見守る。

≪MFカゼミロそっくり!?ものまね「狙ってます」≫植野の特技の一つに顔まねがある。これまでもフレディ・マーキュリーさんやマリオなど、顔を生かしたネタを披露してきた。今大会のブラジル代表でものまねできそうな選手には、レアル・マドリードの欧州3連覇に貢献した世界的守備職人のMFカゼミロ（現マンチェスターU）の名前を挙げた。今大会は全試合でスタメン出場中。「ひげさえそれば、なんとかものまねできるかもと狙ってます」と手応え。ブラジル戦後の展開に期待だ。

◇植野 行雄（うえの・ゆきお）1982年（昭57）7月17日生まれ、大阪府吹田市出身の43歳。主にボケを担当する松下宣夫と2010年に「デニス」を結成。昨年7月に女優の比嘉梨乃と結婚。30日の試合当日は東京・LEFKADA新宿で単独ライブ「デニス最狂計画『サイコメンの夜』」を開催する。