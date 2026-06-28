◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2026（2026年6月27日 愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本代表選手らで構成するジャパン・フィフティーンは、ニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成するマオリ・オールブラックスに31―38で敗れた。後半に逆転されたが、明大4年のSO伊藤龍之介（21）ら、ノンキャップの選手は躍動。7月4日の新設国際大会ネーションズ選手権初戦のイタリア戦（秩父宮）に向けて大きな収穫を得た。

1週間後に初キャップ獲得を狙う若き俊才たちが躍動した。象徴的な存在がSO伊藤だ。2万人超のファンで埋まったスタジアムに笑みを浮かべて入場すると、プレーでも圧倒的な存在感を放った。

最初の見せ場は前半8分。敵陣を攻めるとアドバンテージが出たところで、左大外のWTB植田へキックパスしてトライをアシスト。同36分には鋭いパスでCTBライリーのトライを再びアシスト。同39分もキックパスでWTBブルアのトライアシストと、蹴って良し、パスも良し、走っても良しと無双した。

伊藤ら現役大学生4人、ノンキャップ11人を含む若く経験も浅い選手が半数を占めたが、そのほとんどが24年に再登板したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ肝いりの若手育成プロジェクトなどを経験し、超速ラグビーに慣れ親しんできた成果を発揮。逆転負けにHO原田主将は「後半は相手の勢いがあり、受けてしまってこの結果になった」と反省も、大きな収穫を得た。