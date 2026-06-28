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6月28日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは、太田裕二と桜井日奈子。桜井は、「2拠点生活にはあこがれますね。週末は自然のあるところで暮らしてみたいです」と理想の暮らしについて語る。「ポツンと一軒家ってノスタルジーを感じるんです」と言うのは太田。自身の思い出と重ねるようにVTRに見入っていた。

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入院している妻の笑顔のために、日向ぼっこができる家をつくり続ける86歳のご主人。

鹿児島の山奥で出会った、愛情深いご夫婦のライフストーリーとは…!?

鹿児島県で発見したポツンと一軒家。三角形の敷地に3つの建物があり、小さな畑があるようにも見える。太田は「鹿児島といえば、日本で唯一の現役の金山があると思うので、例えば一攫千金で切り拓いた“ゴールデン・ポツン”では？」と期待していたが、果たして!?

山あいの最寄りの集落へと向かった捜索隊は、サツマイモの出荷作業中の男性に声をかけ、衛星写真を確認してもらうことに。細かなことはわからなかったものの、管理されている建物のようだ。様子を確認するためにも、捜索隊はポツンと一軒家を目指す。

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地元の人からも「道が狭いので気を付けてください」と心配される山道では、行く手を阻むようにあちこちに倒木が。倒れた木をかすめるようにして慎重にハンドルを切りつつ、さらに先へと進むと、門で閉鎖された建物が姿を現した！ 畑を囲むように3つの建物があり、衛星写真と比較してもここで間違いないようだが、人の気配はない。

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後日、改めてポツンと一軒家を訪れると、元大工の86歳のご主人が迎えてくれた。時には地元の仲間たちの集い場として、また自身の木工細工の工房として活用しているそうだ。

取材時は奥様が骨折をしてしまい、入院中とのこと。結婚してからは、奥様のおかげで「仕事もプライベートも本当に充実していた」と笑顔を見せるご主人。スタジオの太田は夫婦愛の物語に心を打たれたようだった。

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【TVer】6月21日放送回は…ゲストの津田健次郎と角心菜が、絶景の棚田を守る76歳・元大工の生き方に感動！



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