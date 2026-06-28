真っ白な制服はまぶしい。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第13週「白日の夢」（演出：橋本万葉）では養成学校を卒業したりん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）の4人が看護婦として帝都医科大学附属病院で働き始めた。

参考：『風、薫る』次世代育成が映し出す物語の核 人手不足に向き合う看護教育の現場のリアル

りんたちは「看護婦取締」となり看病婦の上に立ち、帝都医大の看護科第一期生の教育も担当する。社会に出たばかりで「取締」とはかなりハードな任務。だがはじめての月給は予想に反して10円だった。捨松（多部未華子）が外国の看護婦の月給は30円と言っていたが、さすがに外国のようにはいかないとはいえ、三分の一とは。落胆した多江は出世してもっと高給取りになると自分を鼓舞する。

10円とはいえ、当時の女性の手にできる給金のなかではいいほうだ。とりわけ当時は女性にできる職業に限りがあったから、贅沢は言えない。女性の職業としては教員が代表的で、ほかに女中、看病婦、遊女など。ちなみに小学校教員の初任給は明治19年で5円。遊女の揚代は明治14年で1円（吉原遊郭での最高級の大店での泊まり最高料金。ここからどれくらいが遊女の収入になるかが不明）だった（朝日新聞社刊『値段史年表：明治・大正・昭和』より）。また前作の連続テレビ小説『ばけばけ』では旅館奉公は90銭、小学校教師は4円、トキ（髙石あかり）のヘブン宅の女中奉公は20円だった。少ない女性のできる仕事に看護婦という選択肢が増えただけいいほうだろう。

教員も女中も看病婦も遊女も生きていくための仕事にすぎず、その仕事に憧れるようなことは稀だ。りんと直美が看護婦を目指した理由もお金のためで、看護婦に意義を感じて目指した多江やゆき（中井友望）などが異例だったのだ。

ところが新入生たちは違う。皆、看護婦にやりがいを感じて目指している者ばかり。はっきりは言及されていないが、比較的裕福な家庭のお嬢さんたちが多そう。事前に勉強もしっかりしてきて、英語も堪能だ。そんな新入生たちをちゃんと導いていけるのか、直美は不安を感じる。実際、新入生たちはりんたちがを信頼に足るのか疑問の様子だ。

そんなとき、お金のために看病婦をやっていたツヤ（東野絢香）が看護婦を目指すことになった。喜代（菊池亜希子）の勤務態度にあこがれてのことだ。喜代が患者の赤ん坊の世話をするなど業務ではないことにも配慮している様子をツヤはいつしか尊敬するようになっていたのだ。その喜代は看護婦ではなく伝道師を選び、すでに病院を出ていたが、ツヤは看病婦の仕事をしながら看護婦の勉強をしはじめる。

あいにく病院では不穏な変革が行われていた。生活費を稼ぐために働いている看病婦たちを徐々に減らし、やりがいを求めて入ってきた若い看護婦たちを雇用していく方針を院長（筒井道隆）は考えていた。

そこで看護婦の講義が受けられるのは29歳以下と規定し、フユ（猫背椿）たち年配の看病婦にはチャンスが与えられない。フユはほかの仕事を探さないといけないときが来ているとうすうす感じはじめていた。

そんなとき、ツヤは仕事と勉強の両立による疲労からミスをして解雇されてしまう。

「だって一ノ瀬さんたちより長くここで働いてきたんですから」

ツヤは辞めても看護婦の勉強を続けると気丈ではあるが、長く働いてきたのに、1回のミスで切り捨てられてしまうとは。患者の命に関わる重大なこととはいえ切ない。

「そもそも、君たち、看護婦が生まれたことで、こうなるのはかわっていたことじゃありませんか」

と冷めた口調の院長。

「大家さん、あなたの言う看病婦の問題の根底にあるのは貧困です。それは社会の仕組みを変えるしかない。大学病院の仕事ではありません。あなた方は、帝都医大病院の看護婦取締としてふさわしい仕事をしてください」

純粋なやる気が真剣にお金が必要な人たちから仕事を奪ってしまうことにもなる。その事実に愕然とするりんと直美。病院は病院で経営を考えないといけない。いかに効率良くやっていくか、そこを考えると次世代の看護婦を雇用して評判をあげていくしかないのだろう。以前、遊女の問題を卯三郎（坂東彌十郎）にりんが相談にいったときも、卯三郎は社会の問題だと言っていた。たとえひとりを助けることができても、不特定多数の被害者がまだまだいて、全員を助けることはできないのだと。理屈はそうだがやりきれない。

明日の生活費を必要としている看病婦が理不尽に減らされそうな問題こそシマケン（佐野晶哉）が記事化したらいいのに。りんもシマケンに頼めばいいのになんて思う。小説を書きたいシマケンの意に沿わない仕事だから、これ以上やりたくないのかもしれないが。

りんのモチーフになっている実在の人物・大関和は、日本初の正規の訓練を受けた看護師（トレインドナース）である傍ら、看護婦の質の低下を憂い、内務省に足しげく通って制度整備を訴えた。当時内務省衛生局長であった後藤新平に談判し、看護婦規則の制定に尽力した。また、社会運動家という一面もあった。再婚を考えていた社会運動家の木下尚江が収監されると、毎日欠かさず差し入れをしていたという逸話も残っている（参考：ステラnet『朝ドラ「風、薫る」が描く日本看護のはじまり 先駆者・大関和と避病院（現在の隔離病棟）――明治から現代につながる道【前編】』）。

ドラマのりんはいまのところ社会運動に身を投じていくような雰囲気はなく、おっとりして見える。だがモチーフの人物から考えると、やがてりんは看護婦や女性の社会的地位を確立するための活動にも熱を入れていくのかもしれない。看護とは何かを学ぶうち、病気や怪我をした人たちのみならず、社会的に弱い立場にある人たちに手を差し伸べたいと思うようになるのではないか。直美はすでに、「私が助けたいのは、つい味方したくなるのは、負けてる方、弱い方、不利な方なんだなって」自覚している。その中に、病気の人、けがをした人、患者さんが入っているが、そういう人全員に優しくしたいわけではない。

勝ち組や強くて得している人たちに手を差し伸べる必要性を感じないのが直美だ。彼女は長屋の人たちが貧しいため満足に診療も受けられない事実にも直面する。看護婦になっても、本当に苦しんでいる人達に看護が届かない世界。なんて理不尽なんだろう。看護婦という職業をきっかけにやがて、りんも直美もどうしたら社会をよくできるのか考えていくことになるのではないだろうか。（文＝木俣冬）