台風7号、8号が日本の東に去って温帯低気圧になったところですが、日本のはるか南の海上には、次の“台風のたまご”熱帯低気圧が新たに２つ生まれる予想となっています。

【写真を見る】【台風のたまご】今夜にも…日本のはるか南海上で”ダブル”熱帯低気圧が発生する予想 気象庁の予想天気図 今後の影響・進路は〈各地の週間天気〉

気象庁の予想天気図では、27日夜9時の時点で日本のはるか南の海上にある二つの低気圧は、28日（今夜）9時には熱帯低気圧に変わる見込みとなっています。

画面上TD（＝TROPICAL DEPRESSION）と示された部分で、その後発達して台風になる可能性があることから「台風のたまご」と呼ばれることもあります。

あす29日夜の予想天気図ではそれぞれの熱帯低気圧は1008ヘクトパスカルで、すこし西へ進む予想となっています。今後どのような動きになるのか、引き続き注目していきます。

今週はどんな天気に？

いっぽう、台風が過ぎた近畿地方ですが、“台風一過”とはならず、ひきつづき雨の予想がある１週間となりそうです。以下、大阪の週間予報です。

28日（日）:雨のちくもり

最高気温28度 降水確率午前50%、午後30%、夜20％

29日（月）:くもり時々晴れ

最高気温28度 降水確率40%

30日（火）:くもり時々晴れ

最高気温31度 降水確率30%

7月1日（水）:くもり一時雨

最高気温28度 降水確率50%

7月2日（木）:くもり一時雨

最高気温28度 降水確率50%

7月3日（金）:くもり一時雨

最高気温28度 降水確率50%

7月4日（土）:くもり一時雨

最高気温29度 降水確率50%