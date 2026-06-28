日本代表のＤＦ冨安健洋（２７）が２６日（日本時間２７日）、決勝Ｔ１回戦で対戦するブラジル代表封じに自信を見せた。攻略のヒントが、日本がともに歴史的初勝利を挙げた昨年１０月のブラジル戦（３〇２）、今年３月のイングランド代表戦（１〇０）にあると断言。今大会３戦連続４得点で、ブラジル代表エースＦＷビニシウス（２５）＝Ｒマドリード＝を止め、王国から勝利をもぎ取る。

エースキラーの冨安が静かに闘志を燃やした。相手は王国で、攻撃の柱はビニシウス。２４年にはＦＩＦＡが選出する年間最優秀選手に選ばれ、今大会も左サイドで３戦４ゴールと無双する背番号７を封じられるかがポイントだが、冨安は「自分自身にフォーカスしてやれればいいかなと思ってます」と、世界屈指のアタッカー封じの役割に自信を見せた。

相手は歴代最多５度の世界一を誇る王国。かつての日本は太刀打ちできなかったが、今は決して不可能ではない。冨安が参考とするのは、昨年１０月のブラジル戦と今年３月のイングランド戦。世界一経験国を倒した２度の金星だ。

両試合ともボールを持たれる時間が長かったが、慌てなかった。ブラジル戦では、後半からハイプレスで押し返して逆転勝利。イングランド戦は日本の３倍にあたる２１本のシュートを浴びながら、カウンターからワンチャンスをものにした。自身は両試合とも不在だったが、「Ｗ杯を勝つ上での戦い方が見えた試合だったかなと思います」と指摘した。

前回のカタール大会では、途中出場した第３戦のスペイン戦でＦＷファティらを封じ、２―１の勝利に貢献。２１〜２５年に所属した英プレミアリーグの名門・アーセナルでは、エジプト代表ＦＷサラーら世界屈指のアタッカーを相手にしのぎを削ってきた自負がある。「守備陣の一人なので、しっかりゼロに抑えられればいいかなと思います」。１次Ｌ最終戦のスウェーデン戦は不出場で、体力温存に成功した冨安が日本の壁として立ちはだかる。