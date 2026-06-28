２７日の福島５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）は、単勝１・９倍の１番人気に推されたアンムート（牝、栗東・奥村豊厩舎）がライバルを寄せ付けず５馬身差の逃げ切り勝ち。期待の血統馬が勝ち名乗りを上げた。

ポンとロケットスタートを決めると、３番枠から楽々先手を取り切った。道中の折り合いもスムーズ。３、４コーナー中間では一度後続を引きつけると、最後の直線では温存した末脚を一気に爆発させる。坂井のアクションに応えてグングン加速して後続を置き去りにすると、最後は流す余裕も見せながら、上がり３ハロンはメンバー最速タイの３４秒７。まさにテン良し、中良し、しまい良しのセンスの高さが光った。

２４日の栗東・坂路での最終追い切りに騎乗した鞍上はその背中の良さを感じ取っていた。「調教から期待していましたし、順当勝ちです。性格もいいし、距離ももう少しあっていいですね」と今後の飛躍に期待を込めた。半兄のピースオブエイトは、２２年毎日杯ではセイウンハーデスなどのちの重賞ウィナーを相手に逃げ切ってデビュー３連勝を飾った。兄にも劣らない高いセンスを持つシルバーステート産駒が、みちのくの地で一歩目を踏み出した。（石行 佑介）