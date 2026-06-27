沖縄を代表する、観光にうってつけの道の駅

沖縄の青い海と心地よい風を感じる爽快なドライブやツーリング。那覇空港から車で約20分、沖縄本島最南端の街・糸満市に、全国の道の駅ランキングでも上位に輝く大人気スポットがあるのをご存知でしょうか。

それが、日本最南端の道の駅であり、沖縄最大級の敷地面積を誇る「道の駅 いとまん」です。

ここは単なるドライブの休憩所ではありません。敷地内には、獲れたての海の幸が並ぶ「糸満漁業協同組合 お魚センター」、地元農家直送の野菜が揃う「JAファーマーズマーケットいとまん うまんちゅ市場」、沖縄土産が網羅された「糸満市物産センター 遊食来（ゆくら）」などが独立して立ち並ぶ、まさに沖縄観光の強い味方なのです。

他ではなかなか見られない沖縄の海鮮や、種類豊富なお酒やグルメ、お買い物スポットとしての利便性と楽しさは、沖縄本島でも高い人気を誇ります。那覇空港に到着した直後のファーストスポットとしても、旅の締めくくりのお土産ハントの場所としても、人気スポットとなっています。

熱気と活気に大興奮！獲れたての海の幸・山の幸が集まる巨大直売所

道の駅で一番のハズせないポイントは、何といっても「お魚センター」です。 漁師町として知られる糸満ならではのスポットで、館内には鮮魚店がズラリと並びます。

色鮮やかな沖縄近海の魚はもちろん、「生牡蠣」や「ホタテの串焼き」に「新鮮なお刺身」などが1個単位からリーズナブルに販売されています。それらを購入し、外のベンチですぐに食べることができるのも大きな特徴です。

館内には複数の店舗があり、その店舗ごとに扱う魚やメニューが異なるため、店先を見比べながら巡るのも魅力のひとつ。イラブチャーやヤギの刺身など、沖縄らしい魚介が並び、バイキング形式で購入することができるお店もあります。

本場の沖縄の味を満喫！お腹を満たす絶品グルメが勢ぞろい！

注目すべきは海鮮だけではありません。道の駅だからこそ出会える、沖縄県のローカルフードに出会えるのも特徴です。ミーハイ汁、アーサ汁、ハリセンボンを使った「アバサー汁」など、地元ならではの郷土料理を楽しめます。

特におすすめなのが、沖縄のソウルフードとして親しまれている「ばくだんおにぎり」です。魚のすり身で作ったかまぼこでご飯を包み、そのまま揚げた沖縄ならではの一品で、チーズや明太子などさまざまな味を楽しめます。

施設内にはフードコートも併設されており、巨大な名物の「しかまさんど」をはじめ、沖縄そばやあぐー豚を使用した豚骨ラーメン、など沢山のメニューがそろいます。座る席も多いので、その日の気分で色んな沖縄グルメを味わえるのが特徴です。

まだまだあるぞ圧倒的な品揃えに大興奮！

沖縄最大級の規模を誇るファーマーズマーケット「うまんちゅ市場」には多くの地元の人が訪れ、店内には沖縄の太陽をいっぱいに浴びた島野菜や南国フルーツが山積みに。マンゴーやパイナップル、島らっきょうやゴーヤーなどが驚きの地元価格で並び、見ているだけでもエネルギーをもらえる空間となっています。

野菜や果物だけでなく、お肉類も豊富にそろっており、ミミガーやチラガーなど沖縄のローカルフードも購入できるので、お土産選びにもおすすめです。

敷地内にある巨大なお土産殿堂「糸満市物産センター 遊食来（ゆくら）」は沖縄南部エリアでも屈指の規模を誇る物産館で、沖縄の定番土産や琉球ガラスなどの工芸品も手に入れることができます。沖縄定番のちんすこう、黒糖菓子などもズラリと揃っており、旅のお土産選びを一箇所で楽しめるのも魅力です。

さらに、お酒好きの方にはたまらないのが、充実した品揃えを誇る「お酒（泡盛）コーナー」です！

沖縄を代表するお酒「泡盛」の品揃えは地域トップクラス。地元・糸満市の老舗酒造所が手掛ける銘柄をはじめ、沖縄本島や離島から集められた選りすぐりの泡盛が棚一面に並ぶ光景は圧巻です。女性にも人気のフルーティーなリキュールやハブ酒まで網羅しているので、自分へのご褒美やお土産にもおすすめです。

道の駅いとまん周辺のおすすめ観光スポット

◆ 瀬長島（せながじま）

道の駅から約10分。那覇空港のすぐ南側に位置し、車で行くことができる陸繋島です。

島にある「ウミカジテラス」は、白い建物が階段状に並び、まるで地中海のリゾートを思わせるお洒落な大人気スポット。目の前には青い海が広がり、那覇空港を離着陸する大迫力の飛行機を間近に眺めることができます。夕日と飛行機と海のセットはまさにここだけの贅沢な景観です。

◆ ガンガラーの谷

道の駅から車で約20～25分、数十万年前の鍾乳洞が崩壊してできた神秘的な太古の谷です。

一歩足を踏み入れれば、巨大なガジュマルの木や豊かな亜熱帯の森が広がり、まるでタイムスリップしたかのような大自然のパワーに圧倒されます。谷の入り口にある、本物の鍾乳洞の空間をそのまま活かした「ケイブカフェ」も有名。沖縄の自然とパワーを体感できる、絶対にハズせない絶景パワースポットです。

◆ JEF（ジェフ）バーガー

沖縄だけで展開している、ローカルに大人気の激レアご当地ハンバーガーチェーンです。

名物は、沖縄のゴーヤーを卵でとじてパテにした、インパクト抜群の「ゴーヤーバーガー」や、そこにポーク（ランチョンミート）を挟んだ「ぬーやるバーガー」。フワッとしたバンズとゴーヤーの程よい苦味、特製マヨネーズが絶妙にマッチした、ここでしか食べられない唯一無二の絶品バーガーです。

道の駅の詳細

名称： 道の駅 いとまん 住所： 沖縄県糸満市西崎町４丁目２０－４ アクセス： 那覇空港から「小禄バイパス」経由、車で約20分 営業時間： 物産センター（遊食来）：9:30～18:00 お魚センター：9:00～19:00 うまんちゅ市場：9:00～18:00 情報館 9：00～18：00 ※各施設や季節、店舗によって営業時間が異なる場合があります。 定休日： 年中無休（各施設ごとに臨時休業あり） 駐車場： 大型 10台身体障害 15台普通 392 台合計 402台