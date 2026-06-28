28日午前5時21分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

28日午前5時21分頃、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沖(北緯40.2度、東経142.4度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】
◆青森県
八戸市

◆岩手県
普代村

【震度4】
◆青森県
三沢市　野辺地町　七戸町　六戸町　東北町　おいらせ町　三戸町　五戸町　青森南部町　階上町　平内町　東通村

◆岩手県
野田村　盛岡市　八幡平市　滝沢市　矢巾町　軽米町

【震度3】
◆北海道
函館市　新冠町

◆青森県
十和田市　横浜町　六ヶ所村　田子町　新郷村　青森市　外ヶ浜町　むつ市

◆岩手県
宮古市　久慈市　岩泉町　田野畑村　岩手洋野町　二戸市　雫石町　葛巻町　岩手町　紫波町　九戸村　一戸町　釜石市　住田町　大槌町　花巻市　北上市　遠野市　一関市　奥州市　金ケ崎町　平泉町

◆宮城県
登米市　栗原市　大崎市　涌谷町　宮城美里町　丸森町　石巻市

◆秋田県
三種町　大館市　鹿角市　北秋田市　大仙市