28日午前5時21分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

28日午前5時21分頃、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沖(北緯40.2度、東経142.4度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆青森県

八戸市



◆岩手県

普代村



【震度4】

◆青森県

三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町 三戸町 五戸町 青森南部町 階上町 平内町 東通村



◆岩手県

野田村 盛岡市 八幡平市 滝沢市 矢巾町 軽米町



【震度3】

◆北海道

函館市 新冠町



◆青森県

十和田市 横浜町 六ヶ所村 田子町 新郷村 青森市 外ヶ浜町 むつ市



◆岩手県

宮古市 久慈市 岩泉町 田野畑村 岩手洋野町 二戸市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 九戸村 一戸町 釜石市 住田町 大槌町 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町



◆宮城県

登米市 栗原市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 丸森町 石巻市



◆秋田県

三種町 大館市 鹿角市 北秋田市 大仙市