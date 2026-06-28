HutteHayashiRestaurant台湾満！ 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」

記事ポイント 道の駅まえばし赤城 台湾フェア2026は7月4日・5日開催台湾グルメや文化体験、ステージイベントを各店舗で展開台湾ランタンが彩る夜市の雰囲気を夜まで満喫 道の駅まえばし赤城 台湾フェア2026は7月4日・5日開催台湾グルメや文化体験、ステージイベントを各店舗で展開台湾ランタンが彩る夜市の雰囲気を夜まで満喫

道の駅まえばし赤城では、「台湾フェア2026」が2026年7月4日と5日に開催されます。

本年は“夜市”をメインテーマに、台湾グルメ、文化体験、ステージイベント、ランタン展示、パネル展示が集まる内容です。

開催時間も夜まで延長され、前橋で台湾にふれる2日間です。

道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」

日程：2026年7月4日(土)10:00-19:00、2026年7月5日(日)10:00-18:00場所：道の駅まえばし赤城(群馬県前橋市田口町36番地)主催：道の駅まえばし赤城共催：群馬県・前橋市・群馬県台湾総会オリジナル台湾グルメ：6月6日〜7月5日

「台湾フェア2026」では、道の駅内各店舗によるオリジナル台湾グルメが登場します。

本場・台湾でしか味わえないような台湾メニューをはじめ、文化体験や迫力満点のステージイベントも楽しめる内容です。

ゴールデンウイーク中に開催された「台湾ランタン絵付け体験」の台湾ランタンが、フードコートや直売所を彩ります。

夜まで延長された開催時間により、“台湾夜市”の風情を道の駅まえばし赤城で味わえるイベントです。

各店舗で味わうオリジナル台湾グルメ

道の駅まえばし赤城の各店舗では、台湾グルメをテーマにしたオリジナルメニューが用意されます。

前橋・赤城らーめん翔鶴の「台湾王道セット」は、台湾フェアで味わえるメニューのひとつです。

Hutte Hayashi Restaurantの「台湾満喫セット」や「胡椒餅」も並び、道の駅内で複数の台湾メニューに出会えます。

Botanical cafe KING-GODの「豆花」も登場し、スイーツでも台湾グルメにふれられます。

マンゴーや台湾文化にふれる「赤城de台湾九分夜市」

「赤城de台湾九分夜市」では、マンゴーの販売や台湾文化を体験できる企画が行われます。

台湾グルメだけでなく、文化体験を組み合わせて道の駅内をめぐれる構成です。

夜市をテーマにした会場で、食べる時間と体験する時間を続けて楽しめます。

台湾式お茶入れ体験で文化にふれる時間

台湾式お茶入れ体験は、「台湾フェア2026」で楽しめる文化体験のひとつです。

道の駅内で台湾文化にふれられる企画として、グルメ中心の過ごし方とは違う時間を味わえます。

マンゴーの販売や台湾グルメとあわせて、台湾旅行に出かけているかのようなコンテンツをめぐれます。

ランタン展示とステージイベントが彩る夜市の風情

フードコートや直売所には、ゴールデンウイーク中の「台湾ランタン絵付け体験」で絵付けされた台湾ランタンが飾られます。

ランタン展示により、道の駅まえばし赤城の館内でも“台湾夜市”の風情を感じられます。

市民団体によるステージも行われ、グルメ、文化体験、ステージを一緒に楽しめる2日間です。

台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示

会場では、台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示も行われます。

台湾グルメや文化体験に加えて、台南市と前橋市のつながりにもふれられる内容です。

夜市の雰囲気を楽しみながら、展示を通して台湾と前橋の歴史を知る時間も過ごせます。

食事を中心にめぐるだけでなく、お茶入れや展示を組み合わせることで、台湾の味と前橋とのつながりを同じ会場内でたどれる内容です。

ランタンに彩られた館内やステージ企画も重なり、昼の買い物感覚とは違う夜市らしい過ごし方を選べます。

道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月4日(土)10:00-19:00と、2026年7月5日(日)10:00-18:00に開催されます。

Q. 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」の会場はどこですか？

A. 会場は道の駅まえばし赤城です。

場所は群馬県前橋市田口町36番地です。

Q. 道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」では何を楽しめますか？

A. 道の駅内各店舗によるオリジナル台湾グルメ、マンゴーの販売、台湾文化を体験できる「赤城de台湾九分夜市」、市民団体によるステージ、ランタン展示、台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示が予定されています。

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