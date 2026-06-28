安心で安全なお水をお届けするため！ コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」

記事ポイント コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」が2026年度最高金賞を受賞コスモウォーターは国内すべての採水地で最高金賞を受賞し14年連続採水から48時間以内の出荷や密閉型ワンウェイボトルを採用 コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」が2026年度最高金賞を受賞コスモウォーターは国内すべての採水地で最高金賞を受賞し14年連続採水から48時間以内の出荷や密閉型ワンウェイボトルを採用

コスモライフが、宅配型ウォーターサーバー「家族の天然水 CosmoWater」のモンドセレクション2026年度最高金賞受賞を発表しました。

国内すべての採水地で、モンドセレクション2026年度「飲料水＆ソフトドリンク製品部門」の最高金賞を受賞しています。

金賞・最高金賞を合わせた受賞は14年連続です。

コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」

発表日：2026年6月26日対象：宅配型ウォーターサーバー「家族の天然水 CosmoWater」受賞内容：モンドセレクション2026年度「飲料水＆ソフトドリンク製品部門」最高金賞採水地：国内すべての採水地連続受賞：金賞・最高金賞を合わせて14年連続

「家族の天然水 CosmoWater」は、コスモライフの宅配型ウォーターサーバーです。

コスモウォーターは「家族の天然水」のブランドメッセージのもと、毎日安心して飲める天然水に向けて、品質と安全性を大切にしています。

天然水ならではのおいしさを含めた総合的な品質が評価され、2026年度の最高金賞受賞につながっています。

香りや味に加えて透明感や輝きも審査対象

評価機関：モンドセレクション審査対象：香り、味、後味、口当たり、透明感、輝き飲料水部門：ベルギーの公的企業「Vivaqua」によるラボ分析を反映分析項目：陰イオン、陽イオンの濃度、鉱物成分、pH値など

モンドセレクションは、世界的な品質基準に基づいて製品を評価している国際品質評価機関です。

飲料水では、香りや味、後味、口当たりに加えて、透明感や輝きなど視覚的な品質も審査対象になっています。

陰イオンや陽イオンの濃度、鉱物成分、pH値なども、重要な項目として厳格に審査されています。

採水から48時間以内に出荷する天然水

ボトリング：フルオートメーション化された工場出荷：採水から48時間以内配送方式：お届け地域に応じた最適な採水地から届ける「地産地消方式」

天然水は、フルオートメーション化された工場でボトリングされています。

採水から48時間以内に出荷され、汲みたての天然水が自宅まで直送されます。

「地産地消方式」により、輸送距離を抑えながら、お届け地域に応じた採水地の天然水が届きます。

鮮度を守る密閉型ワンウェイボトル

ボトル：「密閉型ワンウェイボトル」構造：使った分だけボトルが収縮サーバー本体：特許技術「クリーンエアシステム」

「密閉型ワンウェイボトル」は、使った分だけボトルが収縮する構造です。

ボトル内に外気が入りにくく、天然水の鮮度を保てます。

毎回新品のボトルで届くため、衛生面にも配慮されています。

ウォーターサーバー本体には、取り込む空気をクリーンに保つ特許技術「クリーンエアシステム」があります。

すべての採水地で行う水質検査

検査：すべての採水地で定期的な水質検査管理：水質チェックや不純物混入の検査確認事項：PFAS(PFOS／PFOA)および放射性物質は確認なし

コスモウォーターでは、すべての採水地で定期的な水質検査を実施しています。

日々汲み上げられる天然水の水質チェックや、不純物混入の検査などを行っています。

これまでにPFAS(PFOS／PFOA)および放射性物質が確認されたことはありません。

家族の天然水を支えるブランドの取り組み

ウォーターサーバーと天然水を通じて、暮らしに「安心」と「快適」、そして「天然水ならではのおいしさ」を届ける取り組みが続けられています。

おいしさと安全性にこだわった天然水は、毎日飲む水として品質管理を大切にしています。

国内すべての採水地での最高金賞受賞は、天然水の香りや味、口当たり、透明感や輝きなどを含む評価につながるものです。

毎日飲む水だからこそ、味や口当たりだけでなく、透明感や成分分析まで含めた評価が選ぶ際の参考になります。

採水後の出荷体制や外気が入りにくいボトル構造は、自宅で使い続けるウォーターサーバーとしての扱いやすさにもつながります。

コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「家族の天然水 CosmoWater」は何を受賞しましたか？

A. 国内すべての採水地で、モンドセレクション2026年度「飲料水＆ソフトドリンク製品部門」の最高金賞を受賞しました。

Q. コスモウォーターの連続受賞は何年ですか？

A. 金賞・最高金賞を合わせた受賞は14年連続です。

天然水ならではのおいしさを含めた総合的な品質が評価されています。

Q. 天然水はどのように出荷されていますか？

A. フルオートメーション化された工場でボトリングされ、採水から48時間以内に出荷されています。

お届け地域に応じた採水地から届く「地産地消方式」も採用しています。

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