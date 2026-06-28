以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種！ テクタイト「Crest GII」

記事ポイント テクタイト、Shot Navi「Crest GII」7月発売Crest GII、テクノクラフト製カートナビと連携Crest GII、約9g軽量化とDynamic Green Eye搭載 テクタイト、Shot Navi「Crest GII」7月発売Crest GII、テクノクラフト製カートナビと連携Crest GII、約9g軽量化とDynamic Green Eye搭載

ゴルフ用距離計測器「Shot Navi」シリーズを販売するテクタイトが、「Crest」シリーズの最新機種「Crest GII」を2026年7月上旬に発売します。

テクノクラフト社製カートナビのピンポジションデータと連携し、当日のピンまでの距離を表示する腕時計型GPSゴルフナビです。

従来モデルで培ったナビゲーション機能と測位性能に加え、部材構成の見直しによる約9gの軽量化も図られています。

テクタイト「Crest GII」

商品名：Crest GII発売日：2026年7月上旬価格：33,000円(税込)製品カテゴリ：腕時計型GPSゴルフナビ本体外寸：57×46×14.5mm(ベルトを除く)重量：55g防水仕様：IPX7(生活防水程度)充電時間：約2.5時間フル充電時使用時間：GPS使用時 最大約8時間パッケージ内容：専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書

「Crest GII」は、腕時計型のGPSゴルフナビです。

当日のピンポジション表示、Dynamic Green Eye、フェアウェイナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、マルチ衛星測位システム、アプリ連携などの機能を備えています。

国内自社工場で生産する日本製で、ラウンド中に腕へ着けて使う設計です。

カートナビ連携でピンまでの距離を表示

連携データ：テクノクラフト社製カートナビのピンポジションデータ利用可能コース：テクノクラフト社製カートナビ導入コース対象コース：約1,500コース対象時点：2026年4月時点条件：2,000ヤード以上のゴルフ場

テクノクラフト社製カートナビのピンポジションデータと連携し、正確なピンまでの距離を表示します。

ピンまでの距離に加え、幅、奥行、フロントエッジ、センターまでの距離も表示されます。

国内・海外ともに9ホールを1コースとして扱い、一部ゴルフ場を除く導入コースで利用できます。

約9g軽くなった軽量ボディ

軽量化：当社従来品と比べて約9g設計：部材構成の見直し

腕への負担を軽減する軽量設計により、ラウンド中も快適な装着感を支えます。

腕時計型の形状で、プレー中に距離情報を表示するモデルです。

グリーンの起伏を色で見せるDynamic Green Eye

機能名：Dynamic Green Eye表示内容：グリーンの起伏をヒートマップで表現表示方法：現在地から見たグリーン形状をリアルタイムに自動回転表示

Dynamic Green Eyeは、グリーンの起伏をヒートマップで視覚的に表現する機能です。

現在地から見たグリーン形状がリアルタイムに自動回転表示されます。

ピンまでの距離だけでなく、グリーンまわりの形状も画面で把握できます。

得意な距離から狙うためのレイアップナビ

機能名：レイアップナビ表示内容：現在地からレイアップ地点までの距離

レイアップナビは、次のショットで得意な距離からグリーンを狙えるようにする機能です。

現在地からレイアップ地点までの距離を表示します。

グリーンを狙う前の距離選びに、腕時計型GPSゴルフナビの画面を使えます。

ショットを自動検知するオートメジャー

機能名：オートメジャー表示内容：ショット検知と飛距離表示

オートメジャーは、ショットを自動で検知して飛距離を表示する機能です。

ラウンド中のショットごとの飛距離を、腕時計型の画面に表示します。

マルチ衛星測位システムにも対応し、距離計測の精度、速度、安定性を高めます。

ピン位置やグリーンの見え方まで腕元に集約することで、ショット前に確認したい距離情報を場面ごとに使い分けやすいモデルです。

レイアップ地点やショットごとの飛距離も表示されるため、攻める前の距離選びやラウンド中の振り返りにもつなげられます。

テクタイト「Crest GII」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Crest GII」の発売日はいつですか？

A. 「Crest GII」は2026年7月上旬に発売されます。

価格は33,000円(税込)で、製品カテゴリは腕時計型GPSゴルフナビです。

Q. ピンポジションデータはどのコースで使えますか？

A. テクノクラフト社製カートナビ導入コースで利用できます。

一部ゴルフ場を除き、2026年4月時点で2,000ヤード以上のゴルフ場の約1,500コースが対象です。

Q. 「Crest GII」の主な機能は何ですか？

A. 当日のピンポジション表示、Dynamic Green Eye、フェアウェイナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、マルチ衛星測位システム、アプリ連携などです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種！ テクタイト「Crest GII」 appeared first on Dtimes.