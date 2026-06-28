長くなる夏に必要なのは「高遮熱」これに先立ち！ 丸十コーポレーション「weer Lite 遮熱日傘」

記事ポイント weer Lite遮熱日傘、6月24日EC先行予約遮光率100％・UVカット率100％の晴雨兼用傘ホワイトなど全3色のweer Lite遮熱日傘 weer Lite遮熱日傘、6月24日EC先行予約遮光率100％・UVカット率100％の晴雨兼用傘ホワイトなど全3色のweer Lite遮熱日傘

丸十コーポレーションが、自社ブランドweerのエントリーライン「weer Lite」より「weer Lite 遮熱日傘」を発売します。

2026年6月24日よりAmazonおよび楽天市場「weer公式オンラインストア」にて先行予約販売が始まり、2026年7月1日より正式発売されます。

高遮熱性生地を使用し、遮光率100％、UVカット率100％、撥水度4級を備えた晴雨兼用傘です。

丸十コーポレーション「weer Lite 遮熱日傘」

名称：weer Lite 遮熱日傘販売料金：3,980円(税込)親骨サイズ：55cm開いた時の直径：97cm折りたたみ時の長さ：約28cm重量：約261g素材：ポリエステル100％カラー：全3色(ホワイト、ベージュ、ライトブルー)機能：遮熱性マイナス20℃(30分後最大／※ブランク比較)、遮光率100％、UVカット率100％(UPF50+)、晴雨兼用(撥水度4級)、耐風(6本骨)先行予約開始日：2026年6月24日(水)正式発売日：2026年7月1日(水)発送予定：2026年7月上旬より順次発送取扱い・先行予約場所：楽天市場「weer楽天市場店」、Amazon「weer公式ストア」、weer公式オンラインショップ

「weer Lite 遮熱日傘」は、高遮熱性生地を採用した新日傘です。

真夏の強い日差しに向けて、日よけだけでなく遮熱性にも目を向けた仕様になっています。

晴れの日だけでなく、夏の変わりやすい天気にも1本で対応できる晴雨兼用傘です。

高遮熱性生地と遮熱性最高ランク

遮熱性：マイナス20℃(30分後最大／※ブランク比較)試験：国内の検査機関による試験ランク：遮熱性最高ランク「S65+」

採用されている高遮熱性生地は、太陽光と熱を遮るための生地です。

国内の検査機関による試験では、光を照射して30分経過後に、ブランクと比較して表面温度差が20℃という遮熱効果が実証されています。

ジリジリとした真夏の熱線から身体を守る仕様として、外出時の日差し対策に使えます。

遮光率100％とUVカット率100％

遮光率：100％UVカット率：100％(UPF50+)生地：完全遮光(遮光率100％)

生地は完全遮光で、遮光率100％です。

紫外線遮蔽率も100％(UPF50+)で、真夏の強い日差しから肌や目を守ります。

紫外線対策だけでなく、涼しく移動するための遮熱性も求められる夏に向けた日傘です。

晴雨兼用で使える撥水度4級

仕様：晴雨兼用撥水度：4級構造：6本骨

「weer Lite 遮熱日傘」は、晴れの日だけでなく急な雨にも対応できる晴雨兼用仕様です。

夏の変わりやすい天気に合わせて、日差しと雨の両方へ使える1本です。

ホワイト、ベージュ、ライトブルーの全3色

カラー：ホワイト、ベージュ、ライトブルー重量：約261g折りたたみ時の長さ：約28cm

カラーは、ホワイト、ベージュ、ライトブルーの全3色です。

爽やかでシンプルなカラー展開で、日常のコーディネートに自然に溶け込みます。

折りたたみ時はカバンに入れて持ち歩けるサイズで、外出先でも取り出しやすい設計です。

weerのエントリーライン「weer Lite」

「weer Lite」は、weerの思想を体感できるエントリーモデルです。

スマートな設計と手に取りやすい価格で、ブランドの入口を担うラインとして展開されています。

「weer Lite 遮熱日傘」は、高い機能性と日常に溶け込むデザインを両立した日傘です。

ダブルチェック体制による品質管理

検品：生産工場での検品第三者検品：日系検品会社による第三者検品実績：傘の累計販売1,000万本以上

品質管理は、生産工場での検品に加え、日系検品会社による第三者検品のダブルチェック体制です。

丸十コーポレーションは、傘の累計販売1,000万本以上の実績を持つレイングッズメーカーです。

日常の中で使う道具として、壊れにくさ、扱いやすさ、価格と品質のバランスを重視しています。

高遮熱性生地を使い、完全遮光、UVカット、撥水度4級の仕様で、真夏の日差しや急な雨の日にも使えるつくりです。

ホワイト、ベージュ、ライトブルーの全3色から選べるため、日常の装いに合わせて持ち歩けます。

丸十コーポレーション「weer Lite 遮熱日傘」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「weer Lite 遮熱日傘」はいつ発売されますか？

A. 2026年6月24日(水)よりAmazonおよび楽天市場「weer公式オンラインストア」にて先行予約販売が始まり、2026年7月1日(水)より正式発売されます。

Q. 「weer Lite 遮熱日傘」のカラーは何色ですか？

A. カラーは、ホワイト、ベージュ、ライトブルーの全3色です。

爽やかでシンプルなカラー展開として紹介されています。

Q. 「weer Lite 遮熱日傘」は雨の日にも使えますか？

A. 晴雨兼用仕様です。

撥水度試験4級をクリアした水弾きに加え、6本骨構造で急な雨や風にも強く設計されています。

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