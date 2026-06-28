歳の子どもを持つ保護者85名を対象にを調査！ SAFELY「防災手ぬぐいプロジェクト」

記事ポイント SAFELYの3〜6歳向け防災手ぬぐいIDカード・防災解説・知育を一枚に凝縮3〜6歳児54％が災害時救命情報なし SAFELYの3〜6歳向け防災手ぬぐいIDカード・防災解説・知育を一枚に凝縮3〜6歳児54％が災害時救命情報なし

SAFELYが、3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに「防災手ぬぐいプロジェクト」を始動しました。

「防災 × 知育」を兼ね備え、子ども用IDカード機能・防災アクション解説・知育コンテンツを一枚に凝縮した防災ツールです。

電源・操作不要で、話せない幼児に代わり、救急隊や救助者へ救命情報をつなぐ新ツールとして展開されています。

SAFELY「防災手ぬぐいプロジェクト」

始動時期：2026年1月対象：3〜6歳の子どもを持つ家庭機能：子ども用IDカード機能・防災アクション解説・知育コンテンツ調査時期：2026年1月調査対象：3〜6歳の子どもを持つ保護者85名

「防災手ぬぐいプロジェクト」は、子ども自身が災害時に救命につながる情報を伝えられるかという視点から始まったプロジェクトです。

幼い子どもは、混乱した状況下で自分の住所・保護者の連絡先・持病やアレルギーを正確に伝えることが困難です。

手ぬぐいには氏名・生年月日・血液型・持病・アレルギー・緊急連絡先・住所を書き込めるスペースがあります。

親子が離ればなれになった際や、子どもが言葉を発せない状況でも、救助者や医療従事者に必要不可欠な情報を伝えられます。

リュックや衣服の外側に結ぶことで、周囲に緊急情報在中であることを示せる仕様です。

折りたたむと外側から見えないID記入欄

ID記入欄は、手ぬぐいを折りたたんだ際に外側から見えなくなる位置に配置されています。

日常の防犯面に配慮しながら、非常時には氏名や連絡先等のパーソナル情報を伝えられる設計です。

平時は通園バッグやランドセルに忍ばせ、いざという時だけ情報の備えとして使えます。

親子で学べる防災アクションと間違い探し

防災アクション解説は、3〜6歳の発達に合わせ、ひらがなとイラストでまとめられています。

3・4歳の子どもは保護者が読み聞かせながら一緒にイラストを楽しみ、5・6歳以上の子どもは自分で間違い探しに挑戦しながら防災アクションを学べます。

SAFELYオリジナルキャラクター「トイたん」が登場する間違い探しも収録されています。

日常的には遊びを通じて親子で防災に親しむきっかけを作り、非常時には避難所など不慣れで不安な環境に置かれた子どもの緊張を解きほぐす心のケアツールとしても役立ちます。

3〜6歳児の救命情報に関する調査結果

54％：子どもに救命情報を持たせていない30％：子どもの防災備えを何もしていない50％：第三者・救急隊の助けが必要とたまに考える10％：救命情報を持たせることの必要性を感じていなかった

アンケートでは、多くの保護者がいざというときを想像しながらも、実際の備えが追いついていない実態が示されています。

災害時に子どもが第三者の助けを必要とするかもしれないと意識しつつ、何を持たせておけばよいかという具体的な指針が社会に浸透していない状況です。

SAFELYは、子どもへの情報の備えを日本の防災文化に根付かせることを目指しています。

裂いて使える手ぬぐいの実用性

手ぬぐいは端が縫われていないため、手で簡単に裂くことができます。

裂いた手ぬぐいは、骨折時の添え木を固定する紐、出血時の止血帯、怪我の包帯代わりとして使えます。

そのままの状態では、煙を吸わないためのマスク、首に巻く防寒・熱中症対策、避難所での目隠しとして使えます。

タオルに比べて軽くてかさばらず、乾きが早い特性もあり、子どもが常に携帯するアイテムとして考えられています。

専門家が手に取った多機能ツール

危機管理アドバイザーの国崎信江氏は、防災用手ぬぐいを衛生用品を超えた多機能ツールとコメントしています。

軽量・コンパクトで速乾性に優れ、日常生活で愛用しながら、非常時には包帯やマスク、避難所での目隠しや防寒にも活用できます。

氏名や連絡先等のパーソナル情報を記入できる点が最大の特徴として挙げられています。

描かれた間違い探しのイラストは、不安な状況下で子どもたちの心を解きほぐす遊び相手にもなるとされています。

「防災手ぬぐい」は、子ども自身への情報の備えを日常のアイテムに重ねたプロダクトです。

親子で使い方に触れることで、防災や救命の知識を普段から話し合うきっかけになります。

SAFELY「防災手ぬぐいプロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. SAFELY「防災手ぬぐいプロジェクト」はどの家庭向けですか？

A. 2026年1月より、3〜6歳の子どもを持つ家庭向けに始動したプロジェクトです。

子ども用IDカード機能・防災アクション解説・知育コンテンツを一枚に凝縮しています。

Q. 「防災手ぬぐい」にはどんな情報を書き込めますか？

A. 氏名・生年月日・血液型・持病・アレルギー・緊急連絡先・住所を直接書き込めるスペースがあります。

親子が離ればなれになった際の情報のバトンとして使えます。

Q. ID記入欄は日常で外側に出ていますか？

A. ID記入欄は、手ぬぐいを折りたたんだ際に外側から見えなくなる位置に配置されています。

日常の防犯面に配慮した設計です。

Q. 手ぬぐいは非常時にどのように使えますか？

A. 裂いて添え木を固定する紐、止血帯、包帯代わりに使えます。

そのままではマスク、防寒・熱中症対策、避難所での目隠しとしても使えます。

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