水平線から海上花火が広がる！ 大阪芸術花火開催委員会「大阪芸術花火2026」

記事ポイント 大阪芸術花火2026は2026年10月31日開催芸術花火シリーズ、りんくう公園で5度目開催大阪湾で音楽と約50分シンクロする海上花火 大阪芸術花火2026は2026年10月31日開催芸術花火シリーズ、りんくう公園で5度目開催大阪湾で音楽と約50分シンクロする海上花火

大阪芸術花火開催委員会が、2026年10月31日(土)に大阪府泉佐野市・りんくう公園マーブルビーチで「大阪芸術花火2026」を開催します。

GREAT SKY ARTのプロデュースによる「芸術花火」シリーズの1つで、同会場では2022年の初開催以来、5度目の開催です。

遮るもののない大空と大阪湾が広がるロケーションで、夕日と海上花火、音楽シンクロ演出が展開されます。

大阪芸術花火開催委員会「大阪芸術花火2026」

開催日：2026年10月31日(土)花火打上げ予定：18：00〜会場：りんくう公園 マーブルビーチ、りんくうプレミアム・アウトレット裏遊歩道 芝スペース住所：大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1主催：大阪芸術花火開催委員会 / 大阪ブランディング花火演出：大阪芸術花火DreamProject花火コレオグラファー：大矢亮入場者数：約24,000人開催条件：雨天決行・荒天中止開催可否：公式サイト・SNSにてお知らせ

「大阪芸術花火2026」は、日本の伝統的な花火と音楽をシンクロさせた花火エンターテインメントです。

関西国際空港に隣接するりんくうから、地域の魅力とともに世界へ発信する花火エンターテインメントとして展開されます。

5周年を迎える本年は、地域連携や会場体験のさらなる充実を図りながら開催されます。

音楽と約50分間ノンストップで重なる芸術花火

演出時間：約50分間制御：1/30秒単位構成：日本最高峰の花火師達による芸術玉を中心に組み合わせ演出：音楽のリズム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカルに合わせる構成

花火は、音楽のリズムや曲調にシンクロするよう綿密にプログラムされています。

滞空時間と残存光を計算に入れた演出で、音楽と花火が大阪の夜空に重なります。

喜怒哀楽のある映画のように展開する芸術花火として、約50分間ノンストップで開催されます。

約20社の花火師チームによる花火演出

プロデュース：GREAT SKY ART出場：モントリオール国際花火競技大会に日本代表として出場受賞：「International Illumination Award 2025」テクノロジー部門優秀賞花火師：約20社からなる花火師ドリームチーム

イベントプロデュースを手がけるHANABIコレクティブ・GREAT SKY ARTは、昨年7月にモントリオール国際花火競技大会へ日本代表として出場しました。

世界中のイルミネーションやナイトコンテンツを表彰する「International Illumination Award 2025」では、テクノロジー部門で優秀賞を受賞しています。

日本全国から集結した約20社からなる花火師ドリームチームが、音楽シンクロ演出と組み合わせて花火エンターテインメントを展開します。

大阪湾と水平線を望むマーブルビーチの海上花火

会場：りんくう公園 マーブルビーチロケーション：大空と大阪湾が広がる開放的な会場夕日：マーブルビーチから眺める夕日は日本の夕陽百選花火：水平線から打ち上がる海上花火

ビーチとして整備された会場は、障害物が一切無い花火観覧のロケーションです。

マーブルビーチでは、海に沈みゆく夕日と大阪湾を望めます。

夕日が沈んだ後は、水平線から打ち上がる海上花火が夜空を舞います。

超早割と市民割のチケット

超早割期間：6/27(土)12:00〜8/31(月)23:59超早割：対象席種が期間限定1,000円OFF市民割期間：6/27(土)12:00〜8/31(月)23:59市民割：泉佐野市民・田尻町民割(先着)

マーブルビーチサイドには、エキサイティングシート、ビーチイス席、階段BOX席、カメラマンチケットが用意されています。

アウトレットサイドには、プロムナードイス席、テーブル席、丘の上テーブル席、ペアシート、プライベートバンガロー、車イスチケットがあります。

泉佐野市民・田尻町民割では、マーブルビーチサイドのビーチイス席を選べます。

席種と料金

エキサイティングシート：定価10,000円 → 9,000円ビーチイス席：定価7,000円 → 6,000円階段BOX席(5名1組)：35,000円カメラマンチケット：11,000円プロムナードイス席：定価8,000円 → 7,000円テーブル席(4名1組)：50,000円丘の上テーブル席(4名1組)：50,000円ペアシート(2名1組)：18,000円プライベートバンガロー(10名1組/駐車券2枚付き)：150,000円車イスチケット(3名1組/駐車券付き)：18,000円(※抽選受付)泉佐野市民・田尻町民割 ビーチイス席：5,500円

複数の席種が用意され、人数や観覧場所に合わせて席を選べます。

マーブルビーチサイドとアウトレットサイドで、海上花火を眺める位置が分かれています。

大空と大阪湾が広がるりんくう公園で、夕日から夜空の花火へ移り変わる時間を過ごせます。

音楽のリズムやメロディーに合わせた約50分間の演出で、海上花火が水平線から広がります。

大阪芸術花火開催委員会「大阪芸術花火2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「大阪芸術花火2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年10月31日(土)に開催されます。

花火打上げは18：00〜予定で、2026年11月1日(日)には世界一たのしいゴミ拾いが予定されています。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は大阪府泉佐野市のりんくう公園 マーブルビーチと、りんくうプレミアム・アウトレット裏遊歩道 芝スペースです。

住所は大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1です。

Q. 花火演出の特徴は何ですか？

A. 日本最高峰の花火師達による芸術玉を中心に構成され、音楽のリズム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカルに合わせて約50分間ノンストップで演出されます。

Q. チケットの超早割はありますか？

A. 6/27(土)12:00〜8/31(月)23:59の期間、対象席種が期間限定1,000円OFFになります。

市民割として泉佐野市民・田尻町民割も先着で用意されています。

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