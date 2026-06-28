鏡で舌の汚れを見える化する親子ケア！ SHIKIEN「舌ケア習慣」

記事ポイント SHIKIENが子どもの口腔ケアに向けた「舌ケア習慣」の情報を公式HPで公開舌苔セルフチェックは舌の白っぽさや色、口臭を鏡で確認する1分の内容舌みがきスムーザーW-1 PREMIUMは子ども用と大人用を各638円で展開 SHIKIENが子どもの口腔ケアに向けた「舌ケア習慣」の情報を公式HPで公開舌苔セルフチェックは舌の白っぽさや色、口臭を鏡で確認する1分の内容舌みがきスムーザーW-1 PREMIUMは子ども用と大人用を各638円で展開

SHIKIENが、お子さまを持つ保護者の方に向けて、手軽に取り入れられる「舌ケア習慣」の情報を公式HPで公開しました。

舌の状態を把握しながら、歯磨きとともに舌ブラシを使った口腔ケアを続ける習慣を提案しています。

SHIKIEN「舌ケア習慣」

公開日：2026年6月22日 13:00公開場所：SHIKIEN公式HP対象：お子さまを持つ保護者の方

「舌ケア習慣」は、お子さま自身と保護者の方が一緒に舌の状態を確認しながら、口腔ケアを行うための情報です。

歯みがきやうがいなどの口腔ケアは定着していますが、舌にも汚れが付着しています。

舌の表面にある白っぽい汚れは「舌苔(ぜったい)」と呼ばれ、細菌や食べかす、はがれ落ちた粘膜などが蓄積したものです。

舌苔は口臭の主な原因の一つとされ、毎日の歯みがきだけでは十分に取り除くことができません。

舌は自分では見えにくい部位のため、鏡を使って舌の色や汚れの付着状況を確認することで、普段意識しにくい口腔内の状態を把握できます。

舌ブラシの使用前後で舌の状態に変化があると、ケアの効果が明確になり、継続的な実施にもつながります。

近年の研究では、舌ブラシを使った舌清掃によって、口臭の原因となる成分が減少することが報告されています。

鏡で確認する1分の舌苔セルフチェック

チェック項目：舌の表面が白っぽいチェック項目：舌の色が見えにくいチェック項目：朝起きたときや会話中の口臭が気になる判定の目安：0個は現在の舌の状態が比較的良好判定の目安：1〜2個は舌苔が付着している可能性判定の目安：3個は舌苔が蓄積している可能性

舌苔セルフチェックは、鏡を見ながら舌の状態を確認する内容です。

舌全体、または奥の部分に白い汚れが付着している場合、舌苔が蓄積している可能性があります。

健康な舌は淡いピンク色をしており、白い汚れによって本来の色が見えにくくなっている場合は、舌清掃を検討する目安です。

口臭の原因の多くは口の中にあるとされ、その一因として舌苔が関係していることがあります。

舌の状態には個人差があり、舌ブラシを使って清掃しても舌苔が薄くならないなど気になる症状がある場合は、歯科医師等の専門家に相談するよう案内されています。

親子で使い分ける舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM

子ども用：舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids子ども用：全2色子ども用：希望小売価格 各638円(税込)大人用：舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM大人用：全4色大人用：希望小売価格 各638円(税込)販売場所：SHIKIENオンラインショップ

子ども用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」は、ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しています。

W-1シリーズ中でも舌に優しく、舌触りの気持ち良さが特長の舌ブラシです。

フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み、舌苔を絡め取ります。

大人用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」は、大人向けに用意された舌ブラシです。

特殊加工された極細ナイロン繊維は、片面に約8,000本あります。

保護者の方とお子さまがそれぞれ舌ブラシを使い、鏡で舌の状態を確認しながら、歯磨きと共に口腔ケアを続けられます。

舌の白っぽさや口臭が気になる場面を親子で見直すことで、普段の歯みがきでは意識しにくい舌の汚れにも目を向けやすくなります。

子ども用と大人用を分けて使えるため、家族それぞれの口に合わせた舌清掃を毎日のケアに取り入れられます。

鏡で状態を見ながら続ける流れは、舌苔の付き方や清掃後の変化を日々の習慣の中で把握するきっかけになります。

SHIKIEN「舌ケア習慣」の紹介でした。

よくある質問

Q. SHIKIEN「舌ケア習慣」はどこで公開されていますか？

A. SHIKIEN公式HPで公開されています。

お子さまを持つ保護者の方に向けて、手軽に取り入れられる「舌ケア習慣」の情報として紹介されています。

Q. 舌苔セルフチェックでは何を確認しますか？

A. 舌の表面が白っぽいか、舌本来の色が隠れているか、朝起きたときや会話中の口臭が気になるかを確認します。

Q. 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUMにはどのような種類がありますか？

A. 子ども用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」と、大人用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」が紹介されています。

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