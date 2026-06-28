◆ファーム・リーグ 阪神１―５巨人（２７日・ＳＧＬ）

ＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が、ファーム・リーグ、阪神戦（ＳＧＬ）で巨人加入後初実戦に臨み、３回５４球を投げて３安打１失点。収穫と課題のある実戦デビューを終え「いいボールもあったし、チェンジアップも最後の方の抜け感はよかった。後はボールにアジャストしていかないといけない」と汗を拭った。

真新しい９８番のユニホームを着た左腕がマウンドに立つと、歓声と拍手が降り注いだ。４―０の６回から２番手で登板。「緊張しました。落ち着かせるのに時間がかかりました」と先頭からストレートの四球を与え、２死二塁でディベイニーに中前適時打。７、８回も安打や四球で走者を背負ったが最速１４８キロの直球は力強く、チェンジアップなどで４奪三振と見せ場もつくった。

１８日に入団会見を行い、２６日から２軍に合流。約４０００人の観客の前で“巨人デビュー戦”を終えた。「自分のやることで精いっぱいだったので。本当に『頑張れ！』とか結構聞こえていた。感謝です。最後はその言葉を聞けるぐらい余裕は出てきてよかったと思います」と小笠原。まずは新天地での第一歩を刻んだ。

（水上 智恵）