巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２９）が２７日、仕切り直しとなる２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で大暴れを誓った。３試合連続で雨天中止を受け、室内のフリー打撃などで調整。来日以降、雨天中止の次戦は５試合で打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークしている。休養も十分の助っ人砲が単独首位のチームを加速させる。

横浜で雨が続いても、キャビーの顔は晴れ晴れとしていた。移動日を挟んで３戦連続のノーゲーム。「試合が中止になった日こそ、集中していい準備をすることが大切」と足早にハマスタの室内へ移動。豪快なスイングで白球を飛ばし、防球ネットを揺らし続けた。

雨はキャビーの“快音予報”だ。２５年の来日後、雨天中止明けの全５試合でヒットを放ち、１８打数６安打で打率３割３分３厘。４月１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）は右翼バルコニー席へ飛距離１２９メートルの特大弾をたたき込んだ。「気持ちの部分でもリセットできる」と急きょ生まれた時間を有効活用していることが、翌日の好プレーの秘けつだ。

米国でルーキーだった１５年はフロリダが本拠のツインズ傘下でプレー。フロリダは６〜９月まで雨季が続く多雨地帯としても知られている。「夕方の５時半ぐらいから雨が降り始める。ハリケーンで試合がなくなったこともあります」と回想した。たくましい助っ人にとって、３試合連続中止はアクシデントにも入らない。雨上がりの横浜に、どでかいアーチをかける。（内田 拓希）