◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

《木本新也キャップ》願望も込めて、日本の勝利を予想する。スコアは2―1か、3―2あたりか。0―0の時間帯を長くするプランを立て、序盤はミドルからローのブロックを敷く可能性が高いが、ブラジルの個を封じるのは簡単ではない。前半のうちに失点する展開になるとみている。一方でブラジルの守備は2列目からの飛び出しに対するマークなどルーズな部分も目立ち、日本が複数得点できる可能性は十分。勝負どころで前線から積極的に追う守備に切り替えて、流れを引き寄せたい。ある程度はボールを握られることを想定し、コンセプトの“良い守備から良い攻撃”に徹することが金星につながる。

《坂本寛人記者》昨年10月に来日したブラジル代表はGKアリソン、DFマルキーニョスら守備の要が不在だった。前回対戦は参考扱い。王国の本気度は比べものにならない。それでも我慢比べの展開に持ち込めば勝機は出てくるのではないか。押し込まれても組織で守り、カウンターとセットプレーから好機を仕留めたい。2―1で競り勝つと予想する。

ポイントは同じ失点パターンを繰り返さないこと。オランダ戦のFWシュメルビル、スウェーデン戦のFWエランガと、いずれも自陣左からウイングにカットインを許してシュートを決められた。FWビニシウスを筆頭に個で打開できる相手の自由を奪い、最少失点でしのぎたい。

《滝本雄大記者》両軍の意地と意地がぶつかり合い、PK戦の末に日本がブラジルを破ると考える。延長を含めた120分間のスコアは2―2と予想。昨秋の親善試合同様に序盤は押し込まれ、後半に追いつくのではないか。ポイントは途中出場する選手がいかにゲームチェンジャーとなれるかだろう。

前回22年大会決勝トーナメント1回戦クロアチア戦で敗れたPK戦のキッカー4人（南野、三笘、浅野、吉田）全員が今大会のメンバーにはいない。森保監督がキッカーをどのように決めるのかが鍵を握る。また、サポート役の吉田、「メンター」南野を招集したのも、こういう時のためのはず。当時の悔しさを胸に刻む2人の助言を生かしてPK戦の悪夢を払拭し、王国撃破――。このシナリオを期待している。