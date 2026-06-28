阪神は２７日、兵庫県西宮市の甲子園球場で野球振興イベント「トライアルベースボール」を開催した。第１部には同市在住の小学１、２年生と保護者の約１２０人が参加。掛布雅之ＯＢ会長（７１）、桧山進次郎副会長（５６）らＯＢ８人が集結した。

虎戦士の熱気がこもる室内練習場が、この日は笑顔であふれた。子どもたちだけではなく、保護者も一緒に、打って投げる。参加者は柔らかいボールを使ったティー打撃やストラックアウト、手投げ野球を通してＯＢと交流。イベント終了後は聖地のグラウンドに入れる特別企画も行われた。

掛布ＯＢ会長は「野球って面白いんだと感じてくれることが一番。そのためには親御さんも喜んでくれなきゃ」と、家庭で野球を楽しんでもらうことが重要だと強調。桧山副会長も「世代をつなげていくことが大事」と共鳴し「バットを握ったことがない子もいたけど、この短時間でびっくりするぐらい上手になった」と目を細めた。

また、現役時代は高い守備力を武器に活躍した大和氏（３８）が初参加。神奈川県で少年野球と高校野球の指導に携わる同氏は「うまい人だけが野球をするんじゃなくて、野球を好きでいてくれる人を増やしたい。底上げをしていかないといけない」と思いを明かした。地道な活動の継続が、ひいては野球界の未来へとつながっていく。