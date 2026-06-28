ビスチェリーナ新デザイン登場！華やかなレッドで叶える理想の美シルエット

年齢やライフステージの変化によって、バストやボディラインへの悩みを抱える女性は少なくありません。そんな女性たちから支持を集めるHEAVEN Japanの人気ビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」に、新デザインのレッドが登場しました。美しいシルエットづくりと快適な着け心地を両立した機能性はそのままに、華やかな花柄レースをまとった新デザインは、夏のおしゃれ気分をさらに盛り上げてくれそう。今回は、新デザインの魅力やラインアップをご紹介します。

メリハリボディを叶える人気ブラの秘密

「ビスチェリーナ」7,480円（税込）は、ビスチェのようなセミロング丈が特徴のブラジャーです。トップとアンダーにしっかり差をつくり、美しいくびれ感のあるシルエットへ導いてくれるのが魅力。

脇高設計とセミロング丈によって脇や背中のお肉をしっかり集め、独自の4枚接ぎ立体設計でバストを美しく整えます。

さらに、長めのボーンと3列3段ホックを採用することで安定感もアップ。今回の新デザイン・レッドからは全サイズでボーンが2本仕様となり、より高いホールド力を実現しています。

また、レースが直接肌に触れにくい設計や、洗濯タグをプリント仕様にするなど、快適性へのこだわりも満載。

通気性の高いカップや独自の3Dワイヤーにより、長時間の着用でもストレスを感じにくいのも嬉しいポイントです。

サイズはB65～75（一部カラーのみ）、C65～80、E65～90、さらに要望の多かったL65～M90サイズも追加。幅広い体型に対応しています。

カラーはレッド、ブラック、ピンク、ヌーディブラック、ピンクベージュ、ミスティアクア、ラベンダーピンク、ベビーブルー、ブラウン、ディープネイビーの全10色展開です。

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華やかなレッドとお揃いショーツにも注目

今回発売されたレッドは、大輪の花が咲いたような華やかな刺繍レースを全面に施した特別感のあるデザイン。鮮やかな赤が印象的で、身につけるだけで気分まで明るくなりそうな一枚です♡

コーディネートを楽しみたい方には、お揃いのショーツもおすすめ。

スタンダードショーツは2,200円（税込）、サイズはM・L・LL・3L。カラーはブラと同じくレッド、ブラック、ピンク、ヌーディブラック、ピンクベージュ、ミスティアクア、ラベンダーピンク、ベビーブルー、ブラウン、ディープネイビーを展開しています。

Tバックショーツは2,420円（税込）、サイズはM・L・LL。こちらも同様の10色展開です。

機能性だけでなくデザイン性にもこだわったシリーズなので、セットで揃えることでさらに気分が高まりそうです。

※お揃いのショーツは別売となります。

新デザインで夏のおしゃれをもっと楽しもう

機能性・着け心地・美しいシルエットのすべてを追求した「ビスチェリーナ」。今回の新デザイン・レッドは、華やかなレースと鮮やかなカラーが魅力で、夏のおしゃれをより楽しませてくれる存在です。

豊富なサイズ展開とカラーラインアップも嬉しいポイント。バストラインを整えながら自信を持ってファッションを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪

毎日の気分を上げてくれるお気に入りの一枚に出会えるかもしれません。