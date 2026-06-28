「広島３−２阪神」（２７日、マツダスタジアム）

阪神先発の村上頌樹投手（２８）は７回１／３を１０安打されながら３失点と粘ったが、７勝目はならなかった。今季初のスライド登板ながら、今季１４先発で１３度目のクオリティースタート（先発で６回以上自責３以下）。大黒柱は次回登板でのリベンジへ、前を向いた。

報われなかった１０９球。村上は粘りの投球を続けたが、打線の援護なく力尽きた。今季５敗目を喫し、マツダスタジアムでは救援した２４年９月２７日以来、実に２年ぶりとなる敗戦投手に。それでも、帰阪のためスーツ姿に着替えたエースの視線は、前を向いていた。

「誠志郎さん（坂本）と話し合いながらやってましたし、また来週も当たると思うので、このままズルズル行かないようにしたいなと思います」

勝負が決したのは２−２の八回だ。売り出し中の先頭・名原にこの日４安打目を許すと、１死一、三塁から坂倉に勝ち越しの右前適時打を浴びた。ここでピンチを残したまま降板。「イニング途中で代わってしまうのはリリーフにも迷惑をかける」と悔やんだ。

両チームとも流れに乗れない試合展開。１−０の二回１死二、三塁で迎えた打席では、スリーバントスクイズを仕掛けたが、空振りに倒れ、三走・木浪も挟殺アウトに。難しい局面だったが、「バットには当てたかった。帰って練習したい」と反省を口にした。

とはいえ、今季初のスライド登板で奮闘を見せた右腕は責められない。１０安打を許しながらも、終わってみれば７回１／３を３失点。今季１４先発で１３度目のクオリティースタート（先発で６回以上自責３以下）と、好調とはいえない中でも役目を果たし続けている。

三回には名原に同点ソロを献上し、リーグワーストの今季９被弾目となったが、「気にしすぎて、ボール、ボールになってフォアボール、そういうのが一番良くない。また、どんどん攻めたい」と冷静に話した右腕。このままのローテで回れば次回登板は、本拠地に戻って再び広島との対戦となり、すぐに雪辱の機会が巡る。「自分としては勝つ確率を上げる、ゼロに抑えれば勝てるので、それを増やしていきたい」。大黒柱として、どんな状況でも逃げずに腕を振る。