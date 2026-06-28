≪試合間隔空くも長岡「プラスに」≫ヤクルトは台風接近による悪天候で、80年6月29日〜7月3日以来46年ぶりに4試合連続中止となった。先発投手陣は神宮の室内練習場で練習を行い、野手は各自で調整した。精力的にバットを振り込んだ長岡は、疲れがたまる時期の中止にも「ファンの人のことを考えると喜んでいられない」と複雑な表情を浮かべた。試合間隔については「4日くらいは大丈夫。（体が）回復はする。プラスに捉えてやっていきたい」と話し、池山監督も「選手のコンディションは心配ですが、明日（28日）はできそうなので」と切り替えた。

≪今日先発DeNAキラー井上に橋上監督代行「期待」≫巨人は球団では93年8月17〜19日の広島3連戦以来、33年ぶりに3試合連続雨天中止となった。橋上監督代行は「経験がないから、いいのか悪いのか分からない」と戸惑った。ドラフト1位・竹丸は2日連続のスライド登板はせず、きょう28日は井上が先発する。DeNA戦は24年から7連勝中の左腕に、橋上監督代行は「（相手が）どこであろうと、期待する」と見据えた。

≪打棒完全復活へ西川が淡々と汗≫ロッテは台風接近による悪天候のため、本拠地では11年以来15年ぶりの2日連続中止となった。プロ2年目の西川は「自分のリズムを崩さない。それが一番」と室内練習場で淡々と汗を流した。直近10試合は36打数5安打と不振が続き、7日に・313だった打率は・289まで下がった。「しっかり打撃を見つめ直す機会になった」と自身初の2日連続の雨天中止をプラスに捉え、打棒復活を期す。