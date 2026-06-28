◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

【ブラジルVS日本 予想コメント】

▼ミリタン（RマドリードDF）日本はチームとしても個々の選手も史上最高の瞬間を迎えている。彼らは良い選手をそろえ、自分たちが戦えることを証明している。彼らは常に走り続けているので細心の注意を払い、警戒しなければならない。※太腿負傷でW杯メンバー外

▼フェリペ・メロ氏（元ブラジル代表MF）ブラジルは大幅に改善しなければ日本を破ることはできないだろう。

▼ユルゲン・クロップ氏（元リバプール監督）準々決勝には本命のチームがそろうだろう。さらに強豪のレベルまで基準を上げた国々も加わる。2つ挙げよう。並外れた世代とチームを持つノルウェー、そして日本だ。

▼ロナウド氏（元ブラジル代表FW）日本には簡単に勝てる。

▼ネルシーニョ氏（元柏監督）ブラジルが勝てると信じているが、細心の注意を払わなければ。日本人の献身性は印象的。一人が常に他人のために走る。彼らは単なる組織的なチーム以上の存在だ。