◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

ブラジルは26日、ニュージャージー州で日本戦に向けて練習を再開した。オフ明けで公開された冒頭では、24日のスコットランド戦の先発メンバーで姿を見せたのはFWビニシウスら3人のみ。練習後の会見には19歳のFWラヤンが出席したが、日本に関する質問に困惑する場面があった。

警戒する選手に関して質問を受けると「いやあ…」と言いよどんで10秒ほど沈黙。「誰が一番危険な選手なのかは分からない。ビデオを見てみないと」と明かし、報道陣の笑いを誘った。

今大会のスコットランド戦でブラジルの10代選手として56年ぶり6人目のW杯先発出場を果たした新星は、日本戦でも先発の見通し。「日本が強力なチームであることは分かっている。全力を尽くして倒せるよう準備する」と語ったが、昨年10月に日本に敗れた際は代表デビュー前。日本への警戒心は弱く、付け入る隙はありそうだ。

ブラジルのランセ紙は1次リーグI組でノルウェーが2位となり、ブラジルとともに勝ち上がった場合は対戦することになると指摘。「セレソンは世界屈指のストライカーと戦うことになる。マンチェスターCの9番は絶好調」と早くもハーランドを警戒するなど、こちらも日本軽視の姿勢が垣間見えた。