◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦 ブラジルー日本（2026年6月29日 ヒューストン）

日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長（68）が26日、ダラス市内でスポニチ本紙の単独インタビューに応じた。日本代表の1次リーグを総括し、全選手がチームのために身を粉にする姿勢を高く評価。決勝トーナメント（T）1回戦で本気のブラジル撃破実現にも太鼓判を押した。（取材・構成 木本 新也）

過去7度のW杯とは景色が違う。田嶋氏は93年に日本協会の技術委員に就任して以来、日本代表の成長を間近で見続けてきた。

「今までのW杯でこんなに余裕を持って1次リーグを通過したことはない。第2戦で決勝T進出をほぼ決めたわけだから。三笘、南野、遠藤に加え、久保も欠いて無敗で通過したことは素晴らしい。世界での日本の評価は確実に上がっている」

第1戦のオランダ戦では久保、堂安が守備で奮闘し、相手キーマンのFWハクポに仕事をさせなかった。

「全選手が日本サッカーのことを一番に考えている。堂安も久保ももっと攻撃に力を割きたいだろうし、不本意だと思う。それでも身を粉にして戦えるのが、日本の強み。他国にはない精神で、これこそ“ジャパンズ・ウエー”。選手一人一人と真摯（しんし）に向き合う森保監督だからこそ、ここまでできているのかもしれない」

決勝T1回戦はブラジルと対戦する。06年ドイツ大会で日本を率いたジーコ氏を筆頭に、ブラジル人の力を借りて日本サッカーは発展してきた。

「決勝Tでブラジルと戦える。こんなに光栄なことはない。こういうチームに勝たないと優勝はできない。最高のシチュエーション。お世話になってきたブラジルに勝って、いい形で恩返ししたい。向こうは恩返しとは思わないだろうけど」

今大会の日本は過去1勝3分け3敗と最低勝率だった第2戦でチュニジアに4―0で快勝。長友ら経験豊富な選手が多く、過去の教訓が生きた。田嶋氏は前回22年カタール大会前にドイツ、スペインに勝ち、コスタリカに苦戦すると予想。見事に的中したが、果たしてブラジル戦は？

「ブラジルにはPK戦で勝つと予想している。10年南アフリカ大会でパラグアイ、前回大会でクロアチアにPK戦で負けている経験が生きるはず。（GK鈴木）彩艶がやってくれると思う。ブラジルは大会を通して徐々に上げようと思っているはずだから、1回戦で当たるのは良い」

田嶋氏は18年ロシア大会後に森保監督を任命した責任者。前回22年カタール大会後には続投の流れもつくった。

「W杯カタール大会のアジア最終予選の序盤は結果が出ず、メディアやSNSで叩かれ、“クビにしろ”という声も出た。その時に信念を持って歯を食いしばって戦う森保監督の姿を見て“この監督、このチームは絶対に成長する”と確信を持った。日本協会で一緒に戦ってきた身として、ブラジルと最高の舞台で戦う監督、選手を誇りに思う」

◇田嶋 幸三（たしま・こうぞう）1957年（昭32）11月21日生まれ、熊本県出身の68歳。浦和南高、筑波大を経て、古河電工でプレー。FWで活躍し、国際Aマッチ7試合に出場。U―17、19の日本代表監督を務め、02年に日本協会の技術委員長に就任。専務理事、副会長を歴任し、16〜24年に会長を務めた。11年からアジア連盟理事、15年から国際連盟理事。20年に藍綬褒章を受章した。