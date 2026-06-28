日本一の輸出額を誇る名古屋港には全長１キロ超の「名港中央大橋」が架かる。

伊勢湾岸自動車道の一部で、新東名や新名神といった高速道路を結び、日本の交通や物流を支えている。

集中工事中の伊勢湾岸道で先月下旬の深夜、ドローンを飛ばした。この日の主な作業は、名港中央大橋に立つ塔から斜めに真っすぐ張られ、橋桁をつり上げて支えるケーブルの補修だ。

ケーブルの損傷は雷によるとみられ、海面からの高さ約１２６メートル地点で見つかった。技術者２人は特殊な道具やロープを駆使し、塔からケーブルを伝って現場へ。籠のような作業用台車に入ると手元を照らしながら補修に取りかかった。

工事を担当する中日本高速道路豊田保全・サービスセンターの鈴木陽貴（はるき）さん（２９）は「補修は１か所につき２日間はかかり、風雨の影響で遅れることもある」と説明する。

一方、上下線とも通行止めになった道路では、舗装工事も行われていた。

全線開通から２０年以上が過ぎた伊勢湾岸道。１日あたり平均約１０万台の交通量があり、その約４割が大型車で道路の劣化が進みやすい。また、名港中央大橋のような巨大な橋は車両通行時の縦揺れと風による横揺れが大きいため、大きな負荷がかかるという。

「損傷を放置しておけば重大事故につながる恐れがある」と鈴木さんは気を引き締める。工事関係者のたゆまぬ努力で、日本のインフラ施設の安全と快適性は守られている。

（写真と文 尾賀聡・鈴木毅彦）※写真は５月２８日から３１日に撮影