「広島３−２阪神」（２７日、マツダスタジアム）

阪神は雨天中止３試合を経た一戦を１点差で落とし、首位から陥落した。惜敗の中で光ったのは「１番・中堅」高寺望夢内野手（２３）の３安打猛打賞。四回には相手の野選による２点目を演出した。左手首の骨折でリハビリ中の近本は７月中の１軍復帰も視野に入ってきたが、高寺だって簡単にポジションを譲るわけにはいかない。そんな決意の見える打席だった。

天才と称されるバットマンが雨上がりの広島で輝きを取り戻した。高寺が４２日ぶりに今季２度目の猛打賞。「これを続けていけるようにやっていきます」。左腕相手に右へ、左へ快音を鳴らし、何度も何度も得点機を演出した。悔しい逆転負けとなったが、チーム４試合ぶりの一戦でともした希望の光。“１番問題”も解決しそうだ。

３試合連続の雨天中止で選手の試合勘が心配されたが、この男には関係なかった。プレーボールから１分もかからず、床田からの右前打。「きょうはいい感じで入れたんで」。１番起用で１打席目に安打を打ったのは５月２８日の日本ハム戦（甲子園）以来。ここから波に乗った。

三回も先頭で左翼線へ二塁打。「１番で１本打ったら、絶対に２本目を打たないといけないんです」。そんな強い思いを持っていたが、複数安打は前回猛打賞の同１６日・広島戦（甲子園）以来だった。九回１死でも森浦から左前打で３安打。最後は今季初の盗塁失敗に終わったが、塁上をにぎわせた。

この日からバットを変えた。大山が過去に使っていたものを拝借。２４日に室内練習場での打撃練習から感覚を確かめていた。その時から「まだ使うか分からないですよ」と試行錯誤。先輩のバットで結果が出ても「あした使うかもまだ分からないです」と日々、変わり続ける状態と相談していく考えだ。

同点の四回１死一、三塁では投手強襲の打球を放ち、三走の坂本を本塁へ迎え入れた。ただ、記録ははじいた打球を処理して、本塁へ送球した一塁・坂倉の野選。打点こそついたが、紙一重の判定に「ちょっと確認します」と悔しそうだった。

プロ初の４安打は幻となったが、藤川監督は評価。「結果も出ていますしね。本人の中で目指すところと言いますか、それはしっかりあると思うので続けてもらってと思います」。左手首を骨折し、ファーム調整中の近本が７月中の１軍復帰も見えてきた中、そう簡単にポジションを渡すわけにはいかない。「きょうだけなんで。続けていければ」と高寺。６月の負け越しが決まり、首位の座も巨人に奪われたが、まだ未来を明るく照らすことはできる。