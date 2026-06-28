「日本は素晴らしい選手ばかりだった」スウェーデン代表FWが日本代表に脱帽！ベストプレーヤーに挙げた“意外な人物”は？「彼が大好きなんだ」【W杯】
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ最終節で、スウェーデンと対戦し、１−１のドローに終わった。56分に鮮やかな連係から前田大然の得点で先制したものの、62分に追いつかれている。
試合後、右ウイングバックで先発したスウェーデンのアレクサンデル・ベルンハルドソンに話を訊くと、日本代表の印象について、こう語った。
「日本は本当に素晴らしい選手ばかりで、個の能力が高い選手が揃っていた。チームとしてもコンパクトでまとまりがあった。彼らは長い間一緒にプレーしているから、お互いを知り尽くしている」
27歳のFWは「僕たちも彼らのクオリティの高さは分かっていた。オランダ戦やチュニジア戦でもそれを示していたからね。実際にプレーして彼らが優れた選手たちだと実感したよ。試合全体を通して、いいゲームだったと思う」と続けた。
そして、日本代表のベストプレーヤーを尋ねると、意外にもこの試合には出場しなかった選手の名前を挙げた。
「マチノ（町野修斗）とはキールで一緒にプレーしていて、選手として彼が大好きなんだ。ボックス内での決定力がある。でも、チーム全体が本当にいい選手ばかりなので、一人だけを選ぶことはできないね（笑）」
日本代表戦士のレベルに脱帽したようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
試合後、右ウイングバックで先発したスウェーデンのアレクサンデル・ベルンハルドソンに話を訊くと、日本代表の印象について、こう語った。
「日本は本当に素晴らしい選手ばかりで、個の能力が高い選手が揃っていた。チームとしてもコンパクトでまとまりがあった。彼らは長い間一緒にプレーしているから、お互いを知り尽くしている」
そして、日本代表のベストプレーヤーを尋ねると、意外にもこの試合には出場しなかった選手の名前を挙げた。
「マチノ（町野修斗）とはキールで一緒にプレーしていて、選手として彼が大好きなんだ。ボックス内での決定力がある。でも、チーム全体が本当にいい選手ばかりなので、一人だけを選ぶことはできないね（笑）」
日本代表戦士のレベルに脱帽したようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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