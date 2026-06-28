チベット初の電化路線拉林鉄道が開通5周年、利用者延べ625万人

中国国家鉄路集団によると、チベット自治区初の電化路線拉林（ラサ・ニンティ）鉄道が25日、開通5周年を迎えた。利用者は延べ625万人以上、輸送された貨物は200万トン以上に達するなど、チベット自治区の経済と社会の質の高い発展を促進し、住民の豊かな生活と西蔵の繁栄のために強力な原動力を注入している。新華社が伝えた。

中国国家鉄路集団の関係責任者によると、ラサとニンティを結ぶ拉林鉄道の全長は435．48キロ。設計時速は160キロで、90％以上の線路が標高3000メートル以上の場所に敷設されている。また、ヤルンツァンポ川を16回渡り、橋やトンネルの割合は75％を超えている。同鉄道が2021年6月25日に開通したことで、チベット東南地区に鉄道がない歴史にピリオドが打たれた。そして、高速列車・復興号が「世界の尾根」を駆け抜けている。

ここ5年間、拉林鉄道の利用者は増え、その質も向上している。1カ月当たりの利用者数は開通初期の延べ5万9000人から、最高で延べ15万3800人まで増加した。また、「1日1ダイヤ」でケースバイケースで運行を計画・調整し、混雑に合わせて週末・祝祭日ダイヤに切り替えられ、旅客列車が随時増発されている。その他、ダイヤが継続的に最適化され、ラサとロカが最速で1時間2分、ラサとニンティが最速で3時間49分で結ばれている。また、ラサと日シガツェを結ぶ拉日鉄道とのコネクティビティーを実現し、復興号に乗ってシガツェにまで行くことができるようになった。（提供/人民網日本語版・編集/KN）