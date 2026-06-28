新しい地図の稲垣吾郎（５２）、草磲剛（５１）、香取慎吾（４９）が２７日、都内で行われた、初のトリプル主演映画「バナ穴 ＢＡＮＡ＿ＡＮＡ」（２８日公開）の公開記念イベントに出席した。

３人が出演し、２０１８年に公開されたオムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第２弾と位置づけられた今作。「クソ野郎−」の公開中にすでに第２弾の製作が予告されていたものの、なかなか実現に至らなかった。８年の時を経てついに公開を迎えるにあたり、草磲は「８年もたちまして、『やるやる詐欺』にならなくて本当に良かったなと思っております」と感無量の様子。香取も「ついにこの日がやってきました。８年ってどういうことですか！？もう小学生、卒業してますよ」と冗談めかしつつ「皆さんとこの日を迎えられて、幸せです」と笑みを浮かべた。

メガホンを取った山内ケンジ監督は、８年を要した事情について説明。脚本は２０２３年に書き上げ、２４年に撮影予定だったものの、各キャストが多忙のためスケジュールが確保できなかったためにさらに１年延びたと明かした。稲垣は「みんな仕事が充実してるから、時間がたっちゃったと。幸せなことです」とうなずいた。

この日は多彩な共演者も登場。タレント・ファーストサマーウイカが「お３方（稲垣、草磲、香取）が撮影中、オフというか、カメラが回ってない時にも、ギターの話とかされて和気あいあいとされているのに、目頭が熱くなりました」とエピソードを明かすと、香取は「そんなバカな。仲悪いよ！」と反論しながら照れ笑いを浮かべた。