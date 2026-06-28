知的障害がある人の性被害が後を絶たない。

目立つのは施設職員による加害だ。被害を訴えるのが難しい特性につけ込む卑劣な犯罪だけに、対策を急がねばならない。

知的障害のある２０歳代の女性に性的暴行を加えたとして昨年、実刑判決を受けた男は、女性が通う障害者支援施設の職員だった。送迎用の車内で犯行に及んだ。

国の犯罪白書によると、知的障害や発達障害などがある人への性犯罪の加害者は、３割が施設職員ら「支援関係者」だった。

被害者が子どものケースもある。警視庁が今年逮捕した男は、勤め先の障害児施設を利用していた５〜９歳の複数の女児にわいせつな行為をするなどし、その様子をスマートフォンで動画撮影していた疑いがある。

知的障害がある人は性的行為の意味を理解できなかったり、被害を言葉で伝えるのが難しかったりする場合がある。そこにつけ込んで犯行が発覚しにくいと考えたのだとすれば、悪質極まりない。

被害を正確に伝えられない人がいることを踏まえれば、刑事事件として表面化しているのは、氷山の一角に違いない。

身近な人が障害者の言動などの変化に気づいたことがきっかけで、被害が発覚することが多い。障害者と接する家族や他の施設職員が異変をいち早く察知し、捜査機関につなげることが重要だ。

被害は、施設内や送迎中の車内などの密室で起きることが多い。障害者と職員が１対１にならないよう、人員の配置を工夫する必要がある。施設内の死角を減らし、車にドライブレコーダーを設置するといった対策も有効だろう。

知的障害がある人の場合、訴えの内容が揺らぐ恐れがあるなどとして、捜査機関が立件に慎重になることが少なくないとされる。それでは、犯罪者の思うつぼだ。

子どもや知的障害者らの場合、警察や検察などの関係機関から同じことを何度も聞かれるのが負担になると指摘されていた。

そのため、関係機関の代表者１人が被害者の特性を踏まえて話を聞く「代表者聴取」という仕組みが設けられた。積極的に活用し、立件につなげてほしい。

被害を受けた障害者が心身に負った深い傷をケアする体制づくりも欠かせない。

この種の犯罪の背景に、施設職員の職業倫理の欠如があることを重視したい。障害者を支えるという使命を忘れてはいないか。各施設は教育を徹底すべきだ。