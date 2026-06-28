日本にとって最後まで残った大型貿易協定の交渉が、南米との経済連携協定（ＥＰＡ）だ。

トランプ米関税で国際秩序が危機に瀕（ひん）する中、日本が主導し、自由貿易圏を発展させてほしい。

政府は「南米南部共同市場（メルコスル）」とのＥＰＡ締結に向けて、交渉に入ることを決めた。メルコスルも３０日に加盟国の首脳会議を開き、決定するという。

メルコスルは１９９５年発足の関税同盟で、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビアの５か国で構成する。

域内関税を原則撤廃すると同時に、対外的には統一関税率を設定し、巨大な共同市場を築いている。域内人口は約３億人、国内総生産（ＧＤＰ）の合計は３兆ドル（約４８０兆円）規模に上る。

日本にとっては、成長市場に自動車部品などの輸出を拡大できる利点だけではない。

中東危機で原油調達先の拡大を迫られる中、主要産油国であるブラジルへの期待も大きい。

ブラジルはレアアース（希土類）の埋蔵量が世界２位で、アルゼンチンは電気自動車に必須のリチウムの主要産出国だ。

経済安全保障を強化する上で最善の相手になろう。レアアースの輸出規制など経済的威圧をやめない中国への対抗策にもなる。

経団連が２０００年に公表した報告書で意義を訴えて以降、対南米ＥＰＡは悲願だったが、日本側は農業の市場開放を迫られることを懸念し、踏み切れなかった。

一方、南米側も工業製品の関税引き下げに抵抗感が強く、交渉に入ることができなかった。しかし今回は、米関税などで自由貿易体制が崩壊の瀬戸際にあるという危機感が、日本と南米双方を交渉へと後押ししたようだ。

早期合意に向け、日本国内の懸念にはしっかりと対処したい。

南米側はブラジルやアルゼンチンなど農業大国が多いため、日本側には、牛肉など農畜産物を中心に市場開放を迫られるとの警戒が依然強い。生産者と丁寧な話し合いを重ねることが求められる。

日本は成長戦略の柱として、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）、欧州連合とのＥＰＡ、中韓や東南アジア諸国などとの地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）といった大型貿易協定を推進してきた。

南米ＥＰＡで自由貿易圏は一段と広がり、国際秩序を支える防波堤の役割を担うことにもなる。その重要性を双方が受け止め、着実に交渉を進めてもらいたい。