７人組ボーイズグループ・ＡＥＮ（エイエン）が２７日、東京・ＳＧＣホール有明で、日本でのデビューを前にショーケース「ＡＥＮ Ｇｒｅｅｔｉｎｇ Ｓｈｏｗｃａｓｅ“Ｆｉｒｓｔ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ”」を開催し、自身初のライブパフォーマンスを披露。８月５日に韓国でのファーストＥＰ「Ａ ＮＥＷ ＥＲＡ ＯＦ ＮＯＷ」のリリースを控え、ＡＥＮのオリジナル番組制作もサプライズ発表されるなど、早くも注目度の高さが示された。

次代のグローバルグループとして期待される７人がベールを脱いだ。１曲目の「Ｃｌｏｃｋｗｉｓｅ」からテンション最高潮の歌とダンスで場内を魅了。２曲目はＨＡＮＡのカバー「Ｄｒｏｐ」を披露し、ハルの「みなさん、盛り上がっていますか！」のかけ声に、ファンから大きな声援がわき起こった。

「ＡＥＮ」はＭＯＮＳＴＥＲ ＸやＩＶＥを輩出した韓国の「ＳＴＡＲＴＳＨＩＰ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」と、日本の大手芸能事務所「アミューズ」が、大型プロジェクトとして共同でのマネジメントを行う新人ボーイズグループだ。

２５年に「ＳＴＡＲＴＳＨＩＰ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が実施した自社練習生によるオーディションで注目されたメンバーを中心に１８歳から２２歳の日本人３人、韓国人４人で構成された。

その初のライブパフォーマンスを見ようと、定員３０００人の無料招待枠に約１万人の応募が集まる異例のフィーバーぶり。ギュヒョンは「まだ夢を見ているような感じ」と話し、カイラは「みなさんに披露できてうれしい」と喜びを語った。

トークイベントでは各メンバーの素顔に迫る内容も盛り込まれ、最後は新ＥＰ「Ａ ＮＥＷ ＥＲＡ ＯＦ ＮＯＷ」に収録される「Ｘ ｔｏ Ｚ」で締める全４曲でファンをＡＥＮの世界観に引き込み、大盛況のままショーケースを終えた。

「これからも一生懸命頑張って成長していきたい」とハルト。リーダー・ジヨンは「今、幸せです」と感極まる場面も。ジュンソは「初めての出会いの感動を、ずっと胸に刻み進んでいきたい」とファンとの“永遠”のつながりを誓っていた。

ライブ後には、グループの冠番組制作決定もサプライズ発表。詳細は未定だがメンバーが過酷なロケに挑戦する内容となる予定だ。「今後もＡＥＮのすてきな姿を見せるので、楽しみしていてください！」とボミン。世界へはばたく一歩を、７人が大きく踏み出した。

◇ＨＡＲＵＴＯ（ハルト）２００６年３月２２日生まれ。日本・東京都出身。趣味は音楽鑑賞、ゲーム、散策。特技は料理。好きなアイドルはＮＣＴ。身長１８０センチ、体重５８キロ。血液型Ａ。

◇ＪＩＹＯＮＧ（ジヨン）２００４年５月７日生まれ。韓国・安山出身。リーダー。趣味は詩を書くこと。好きなアイドルはＮＣＴマーク。身長１７５センチ、体重５５キロ。血液型Ａ。

◇ＪＵＮＳＥＯ（ジュンソ）２００７年２月１５日生まれ。韓国・ソウル出身。趣味はドラマ鑑賞、ショッピング。好きなアイドルはＲＩＩＺＥ。身長１７５センチ、体重５５キロ。血液型Ｂ。

◇ＫＹＵＨＹＵＮ（ギュヒョン）２００５年１月７日生まれ。韓国・仁川出身。趣味・特技は音楽鑑賞、１分で涙を流す。好きなアイドルはＩＺ＊ＯＮＥ。身長１７８センチ、体重５７キロ。血液型Ｂ。

◇ＫＡＩＲＡ（カイラ）２００８年５月１０日生まれ。日本・愛知県出身。趣味・特技はダンス、音楽鑑賞、サッカー。好きなアイドルはＮＣＴ。身長１７８センチ、体重５８キロ。血液型Ｂ。

◇ＨＡＲＵ（ハル）２００６年２月２５日生まれ。日本・熊本県出身。趣味・特技は将棋、ブレイクダンス、バドミントン。好きなアイドルはＢＴＳ。身長１７５センチ、体重５３キロ。血液型Ｏ。

◇ＢＯＭＩＮ（ボミン）２００４年２月２２日生まれ。韓国・仁川出身。趣味・特技はダンス、運動、ヨーヨー。好きなアイドルはＲＩＩＺＥのウォンビン。身長１８０センチ、体重６４キロ。血液型Ｏ。