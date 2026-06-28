今秋ドラフト1位候補が、ついに二刀流復活だ。山梨学院の最速152キロ右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）が27日、打者として実戦復帰した。甲府市内の同校グラウンドで行われた練習試合・佐久長聖（長野）戦に「1番・投手兼DH」で出場。今春選抜での左手首骨折後、すでに投手復帰していたが、97日ぶりに打席に立った。ダブルヘッダーでいずれもマルチ安打をマークする再出発となった。

「二刀流復活」が予定されたこの日は、台風接近のため大雨の予報だった。だが、台風はコースを変え、雨雲は甲府市内の練習場を避けた。朝、起床した菰田は寮で自室のカーテンを開くと「めちゃめちゃ晴れている」と驚いた。

投手としては6月に復帰登板していた。「本当に早く打ちたかった。やることはケガをする前と一緒」。ついに、打者としても復活を迎えた。

第1試合に「1番・投手兼DH」で出場。3回に鋭い打球を左前に運んだ。今春の選抜で左手首を骨折した影響はみじんも感じさせない、力強いスイングだった。6回は三塁内野安打。投げては最速146キロで5回2/3を5安打2失点にまとめた。それだけでは終わらない。第2試合は「3番・右翼」で出場し、再び2安打した。

前夜は山梨県富士河口湖町で最大震度6弱の地震が発生。甲府市内の寮も揺れ、洗濯に励んでいた菰田も「急に“バーン”と音がして誰かが暴れているのかなと思ったら結構揺れたので怖かった」と肝を冷やした。それでも翌朝は天候に恵まれ、貴重な2試合を行い「待ち望んでいた形（二刀流）で出場できてうれしい」と語った。

W杯では山梨学院OBのサッカー日本代表・前田大然がスウェーデン相手にゴールを決め、1次リーグ突破に貢献した。圧倒的スピードを武器に世界で活躍する先輩に刺激を受け「世界に通用する選手。自分もいつか将来は（海外で）投手としてストレート、打者としては長打力を武器に勝負したい」と誓った。28日には今夏の山梨大会で着用する背番号が部内で発表される。（柳内 遼平）

≪3週連続視察 DeNAスカウトは「打者としても評価」≫3週連続で練習試合を視察したDeNA・横山道哉スカウトは打撃について「左手首を気にすることなく思い切り振れていると思います。もちろん打者としても評価しています」と評した。投球については「順調に来ていますね。3週連続で投球を見ましたが、今日が一番良かった。毎年いるポテンシャルの選手ではない」と語った。

≪菰田の経過≫

▽26年3月22日 選抜1回戦の長崎日大戦に「2番・一塁」で出場し、初回に左越えソロを放つも、一塁守備の際に打者走者と接触し負傷交代。

▽26年3月24日 鳴尾浜球場での練習後に吉田洸二監督が菰田の診断名を「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と発表。

▽26年5月13日 54日ぶりに練習でブルペン投球を再開し、143キロを計測。

▽26年6月7日 日本福祉大付（愛知）との練習試合で77日ぶりに実戦登板し、1回1安打無失点で2三振。第2試合は1年春以来の右翼手で守備のみで出場。