阪神は２７日の広島戦（マツダ）に２―３で敗れ、首位陥落。藤川球児監督（４５）は就任２年目で初めて月間負け越しとなった。

先発・村上頌樹投手（２８）は８回途中１０９球を投げて１０安打３失点の粘投も、今季５敗目を喫した。２―２の８回一死一、三塁から坂倉の適時打を浴びて勝ち越しを許した。「粘って投げましたが、最後の最後は点を取られたんで。それが決勝点にもなりましたし。また来週も（対戦が）ありますし、しっかり注意したいと思います」。

０―１の３回にはこの日、猛打賞の名原の３号ソロを被弾。カウント１―１から１４２キロのツーシームを捉えられ、打球は左翼スタンドに一直線で突き刺さった。今季９本目の被弾はリーグワースト。さらに早くも自身プロワーストタイの被本塁打数となった。

それでも「気にしてないです。どっちかというと、やっぱりフライピッチャーなので、ホームランはある。そこをどうなくしていくかが課題になると思います」と冷静に受け止めた。

昨季は防御率２・１０、１４勝（４敗）、１４４奪三振で狹蠎蟷梓Л瓩傍韻い晋廚離─璽恒ο咫Ｈ鐫謄哀擦狼こ櫃りだが、「気にしすぎてボール先行になってフォアボールを出すのが一番良くない。どんどん攻めたいなと思います」と逃げ腰にならず攻めの姿勢で打者に立ち向かっていく。