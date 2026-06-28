サッカー北中米Ｗ杯で初優勝を狙う日本代表の今後を、韓国メディア「ニューデーリー」が分析している。

１次リーグＦ組の日本は、勝ち点５の同組２位で決勝トーナメント進出を決めた。同メディアは「今大会で優勝を目標に掲げた日本の好調ぶりは続いた。第１戦で強豪のオランダと２―２で引き分けた後、第２戦ではチュニジアを４―０で撃破した。そして、北欧の強豪スウェーデンを相手にも好プレーを見せ、１―１と敗れることはなかった」と一定の評価を下した。

ただ、日本は決勝トーナメント１回戦で優勝候補のブラジル（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）と対戦する。「日本は安堵している場合ではない。ベスト３２の対戦相手がサッカー大国のブラジルだからだ」と報道。さらに「ブラジルがいくら下降傾向にあると言っても、世界最強のチームの一つであることは否定できない。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング６位。誰もが避けたいチームだ」と厳しい見方を示した。

厳しい戦いが予想されるも、プラス材料も指摘。「昨年１０月、日本は国際親善試合でブラジルと対戦し、３―２で逆転勝利を収めた経験があるからだ。日本は前半に２失点を許した後、後半に３得点を爆発させ、奇跡的な勝利を勝ち取った」と直近の戦いを例に挙げた。

一方の韓国は北中米Ｗ杯で苦戦。同じアジアで戦ってきた日本の結果が気になって仕方ないようだ。