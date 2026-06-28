中国メディアも特集

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと対戦する。両国のマッチアップは今大会に出場していない中国国内でも大きな話題になっている。

日本がブラジルに挑む構図となる決勝T1回戦。FIFAランク18位の日本に対し、ブラジルは6位となっている。W杯では世界最多5度の優勝を誇り、ペレ、ジーコなどの偉人を数多く輩出したサッカー王国だ。

中国メディア「直播吧」は「サムライ日本vs情熱のサンバ軍団 キャプテン翼が現実に」との見出しで記事を掲載した。中国のSNS上でも様々な声が寄せられている。

「日本にもチャンスはある」

「サムライブルーがんばれ。アジアサッカー界に光を！」

「中国がW杯に優勝する！と言えるようになるのはいつのことだろう」

「日本チームを応援する人、なんでこんなに多いんだ？ ブラジルを応援すると皆にたたかれる感じだ」

「スウェーデンとの試合のプレーでは、ブラジルにぼろくそにやられるだけだ」

また、前回大会の1次リーグでW杯優勝経験のあるドイツやスペインに続き、今回は決勝T1回戦でブラジルと対戦するため、「韓国のくじ運の良さが日本にあったら、8強間違いなしだが、これも運命だ」「日本のくじ運の悪さは半端な悪さではない」といった同情の声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）