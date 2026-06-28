ポノマレンコはウクライナ代表

2024年パリ五輪のブレイキン男子日本代表・大能寛飛（ダンサーネーム：HIRO10）が日本時間27日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手はアンナ・ポノマレンコで、パリ五輪にウクライナ女子代表として出場。オリンピアン同士の国際結婚で「どんな困難があっても、2人で力を合わせて乗り越えていきます」と英語でつづっている。

21歳のHIRO10は2ショットとともに英語で「婚約しました。どんなラブストーリーにもそれぞれのタイミングがあります。私たちの物語は数々の挑戦や成長、今の私たちを形作った瞬間に満ち溢れていました。決して簡単ではありませんでしたが、一歩一歩がこの瞬間へと導いてくれました」と2人の共同投稿の形で報告。ポノマレンコへの感謝もつづっている。

「彼女は私に多くのことを教えてくれました。人生は想像していたよりも広く、美しいものだと気づかせてくれたのです。そして、これからの人生もさらに美しくなると信じています。どんな困難があっても、2人で力を合わせて乗り越えていきます」

パリ五輪で新競技として採用されたブレイキンに19歳で出場したHIRO10は、1次リーグで敗退したもののネット上の海外ファンから演技に絶賛が送られていた。大会後のインスタグラムの投稿には世界的モデルのナオミ・キャンベルがリアクションしたことでも話題になった。

32歳のポノマレンコはパリ五輪の初戦で福島あゆみ（AYUMI）と対戦。9位だった。HIRO10は「そして今、胸いっぱいの想いと、これから始まる未来への尽きることのない期待を胸に……永遠の未来へ」と投稿を締めくくっている。



（THE ANSWER編集部）