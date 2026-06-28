◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―２阪神（２７日・マツダスタジアム）

広島・坂倉将吾捕手（２８）が無心で４番の仕事を遂行した。同点の８回１死一、三塁で阪神・村上の内角直球をしぶとく右前へ運んだ。「狙っても打てないなと思って。来た球を振った」と割り切りが奏功した。リーグ戦再開後はここまで４戦連続無安打で、この日も３打席目までノーヒット。「一喜一憂しないように」と自身に言い聞かせ、１７打席ぶりの快音で決勝点をもたらした。

前日２６日は全体練習を終えた後、居残りでマシン打撃を敢行。滝のような汗を流しながら、たった一人でフォームの微修正に取り組んだ。「なんとか打開策を見つけながら。悪いときを短くできるように」。必死にもがき、乗り越えた。

チームは、６月の戦いを８勝８敗１分けの勝率５割に戻し、４月１７日以来の４位に浮上した。特に６月の週末は７戦７勝と無類の強さを誇る。上位浮上へ、主砲の完全復調は欠かせない。「引き出しをどんどん増やしていきながら、戦っていければいい」。小休止を終えた坂倉が、巻き返しを図る赤ヘル打線を先導していく。（直川 響）