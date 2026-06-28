◆パ・リーグ ロッテ―ソフトバンク＝雨天中止＝（２７日・ＺＯＺＯマリン）

ソフトバンク・前田悠伍投手が、３０日からの首位攻防・西武３連戦（東京Ｄ、みずほペイペイ）に投入されることが２７日、固まった。この日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）が台風接近のために２日続けての中止となり、小久保監督は「ローテを再編します」と明言。首位・西武に対して、初戦は上沢、３戦目は７勝でチーム勝ち頭の大津の投入が見込まれ、前田悠は万全の中９日で２戦目が濃厚だ。

２３年のドラフト１位で大阪桐蔭から入団した左腕は、プロ３年目に覚醒。ここまで無傷の５連勝をマークしている。指揮官は「全然、（先発陣の中の序列は）上がっています。成績の通りです」とチーム２番目の勝ち数を評価した。

前田悠の西武戦の登板はプロ初となる。この日はＺＯＺＯの室内練習場で汗を流した。次戦に向けて「相手がどこであれ、やることをやるだけなんで。その試合をしっかりつくれるように、いい投球ができるように。それだけです」と落ち着いた口調で意気込み。首脳陣の期待に結果で応えてみせる。