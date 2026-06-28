日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月29日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する。

試合2日前に国際サッカー連盟（FIFA）がこの一戦で着用する両国のユニフォームを発表。日本が今大会で初めて白色の2ndユニフォームを着用することが決まった。

日本はここまでグループステージの3試合で青色の1stユニフォームを着用。日本国内では、森保ジャパンの活躍を受けてユニフォームの売れ行きも好調。特に2ndユニフォームのデザインが好評で、完売の店舗も続出し品薄の状態が続いている。第2節チュニジア戦の試合会場エスタディオン・モンテレイのグッズ売り場でも約2時間で完売するなど、現地でも反響を呼んでいた。

SNSでも「ドキドキ」「出番がきた」「やっと白見れる」「なんだってーーー！！！」「ついにアウェイユニ」「絶対に過去イチでカッコイイ」「勝ったら伝説のユニになる」など多くのコメントが寄せられ、日本の2ndユニが注目を集めていた。なお、ユニフォーム、パンツ、ソックスの組み合わせは「白-黒-黒」。2ndユニフォームは2度目の着用になるが、初の組み合わせにもなる。（FOOTBALL ZONE編集部）