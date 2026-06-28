サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）でＦ組を２位突破した日本代表は２６日（日本時間２７日）、拠点の米テネシー州ナッシュビル近郊で、２９日（同３０日）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦ブラジル戦へ向けた練習を開始した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は５大会連続Ｗ杯出場を達成したスウェーデン戦（同２６日）後、史上最多５度の優勝を誇る「王国」を撃破するための３つのポイントを明かした。

長友の頭の中にはブラジル撃破へのシナリオがはっきりと描かれていた。２５日のスウェーデン戦で日本人初の５大会連続出場を成し遂げ「マンマミーア（なんてこった）」という名言を残した後、ブラジル対策を明かした。Ｗ杯１６強進出を懸けた一発勝負。昨年１０月の親善試合では０―２から３点を奪う大逆転で初めて「王国」から勝利を挙げたが、「（Ｗ杯は）正直、全然違います。本気を出してくる」と警戒を強めた。

最多５度の優勝を誇るブラジルと、どう戦うべきか―。長友は１８年ロシアＷ杯の決勝Ｔ１回戦のベルギー戦で２―０から３失点して敗戦した苦い教訓を引き合いに提示した。

〈１〉ベルギーから学んだ「冷静さ」

「ベルギーは０―２で負けてても冷静だった」と振り返る。後日、日本対策でパワープレーの練習をしていたことが判明したように、プラン通りに後半途中に１９４センチのＦＷフェライニを投入して形勢をひっくり返し、一気に勝負を決めてくるような戦いをするのが世界の強国。極限状態の中でも、戦況を冷静に見極め、賢く判断することが何よりも必要になる。

〈２〉ブラジルから学んだ「マリーシア」

ブラジルは、専売特許とも言える「マリーシア（ずる賢さ）」で、日本を精神的に、体力的に追いつめてくる。ファウルぎりぎりのプレー、時計を進め、集中をそぐ。冷静に対処した上で日本もずる賢く戦うことが求められる。「熱さも必要だけど、勢いだけでは勝てない。冷静さ、賢さ、ずる賢さが非常に必要」と鉄人は何度も強調した。

〈３〉徹底準備

長友は「徹底的に分析して、一人ひとりの特徴をしっかり把握することが大事」とも言う。３戦４発の世界屈指のアタッカーＦＷビニシウスをはじめ、ネイマールら誰もが知る選手が相手。２２年カタールＷ杯後に４人に増員した分析班、国内にいる分析サポート班の５０人態勢でブラジルの穴を探し、戦略に落とし込む。

２００６年ドイツＷ杯でブラジルに１―４で大敗してから２０年。日本は、長友は積み上げてきた。森保監督も「相手は強力ですけど、勝つチャンスはある」と口にした。総力を結集し、新たな歴史を作る。（後藤 亮太）

◆Ｗ杯のレガシーパッチ 今大会では選手のステータスを示す「パッチ」が新たに導入され、５大会以上の出場を果たす選手には「レガシーパッチ」が右袖に付けられる。長友のほかに６大会連続出場のＦＷメッシ（アルゼンチン）とＦＷのＣ・ロナウド（ポルトガル）、６大会でメンバー入りしたＧＫオチョア（メキシコ）、ＧＫノイアー（ドイツ）とＭＦモドリッチ（クロアチア）の計６人が対象だ。

◇日本―ベルギー戦ＶＴＲ １８年ロシアＷ杯決勝Ｔ１回戦で日本は後半３分にＭＦ原口元気、同７分に乾貴士が決め、２―０。だが後半２４分に１点を返され、同２９分に追いつかれた。さらに試合終了間際、日本のＣＫを相手ＧＫがキャッチし、わずか１４秒のカウンターで逆転を許した。