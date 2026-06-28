巨人・井上温大投手（２５）が２７日、“お得意様斬り”で５日ぶりの白星をもたらすことを誓った。チームトップ６勝目を懸けて２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発。同カードは自身７連勝中で、ハマスタでは過去無敗の相性を誇る。「投げやすい」と必勝への自信をにじませた。この日は台風接近の影響で、球団３３年ぶりとなる３試合連続雨天中止。投手はＧ球場、野手は敵地で練習を行った。また試合のあった阪神が敗れたため、巨人が１８日以来、９日ぶりに単独首位に立った。

天候不良で４日連続ゲームなし。屋根をたたく雨音を耳に、井上は黙々と準備を進めた。「気にしてないですね。やることは何も変わらない。いつも通り初球と先頭バッターに集中して投げていきたい」。２８日の日曜ナイターを見据えて約１時間半、キャッチボールやノックで汗を流した。

快投のイメージがはっきりと湧く。狙うは対ＤｅＮＡ戦の８連勝。「（意識は）何もないですよ。やることをやるだけなので」と語りつつ、今季も計５勝のうち３勝を荒稼ぎ（残り２勝はパ・リーグから）。３登板２１イニングで２０奪三振、防御率０・４３と支配的な投球が続く。同一シーズンで同一チームに４勝すれば自己最多更新だ。

吉兆データはまだある。敵地ハマスタでは過去８登板（６先発）３勝０敗。「投げやすい」とズバリ印象を口にした。６回１失点（自責０）と好投した４月２６日に続いて乗り込むビジター。一般的に本塁打が出やすいとされる球場だが「広く感じる。風景とか目に見えるもの…視覚的にいい影響があるのかなと。僕にとって有利な、ポジティブなことが多い」と大きくうなずいた。

すでに月間勝ち越しを決めている巨人だが、２３日の広島戦（マツダ）後は中止続き。３試合連続の雨天中止は１９９３年８月１７〜１９日の広島戦（広島）以来となった。「グラウンドコンディションがあまり良くないかもしれないので、バント処理だったり、球が滑ることもあるかも。（時間を）ゆっくり使えるところは使って、テンポを意識していきたい」と左腕も改めて注意点を挙げた。

前回２１日の中日戦（東京Ｄ）は６回途中無失点。ここまで同学年のルーキー・竹丸とともに投手陣を先導している。「なるべくゼロで抑えて、試合をつくることを一番大切に」。仕切り直しの一戦は頼もしいベイキラーに託された。（堀内 啓太）