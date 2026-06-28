◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―２阪神（２７日・マツダスタジアム）

広島・名原が、虎のエース攻略の糸口をつくった。１点を追う３回先頭で左翼上段席に同点の３号ソロを放ち、同点の８回は先頭安打から決勝ホームを踏んだ。昨季セ最多勝の村上相手に、自身初の４安打。「格上の投手なので、うれしい」。再び打率３割に乗せ、チームを４月１７日以来の４位浮上に導いた。

“宣言超え”の乱れ打ちだ。５月２１日の支配下昇格から、１０度のマルチ安打をマークしていた。２６歳の誕生日を迎えた２４日に「猛打賞、打ちます！」と誓ったが、その後は２試合連続で雨天中止。２６歳初戦で見事に有言実行した。

新井監督は「本人も言っているけど『気合と根性』で食らいついていく姿はファンの心を打つ」と絶賛した。この日も「気合と根性」を繰り返した新星は「流行語大賞を狙ってます。でも、今の時代はやらないですかね」と笑みをこぼした。とにかく明るい男が、チームにさらなる活力をもたらしていく。（直川 響）