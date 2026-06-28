【ナッシュビル（米テネシー州）２７日＝金川誉】

ＦＩＦＡは２７日、北中米Ｗ杯の決勝トーナメント１回戦・日本―ブラジル戦の審判団を発表した。主審はマウリツィオ・マリアーニ氏で、１次リーグではサウジアラビア―ウルグアイ戦、コロンビア―コンゴ共和国戦を担当したイタリア人。副審などもイタリアのセットとなった。

同主審が担当したコロンビア―コンゴ戦では、コロンビアＤＦムニョスがソックスを短く下げてプレー。スウェーデン戦で“ソックス問題”に巻き込まれた日本代表ＭＦ中村敬斗にとっては、朗報となりそうだ。

スウェーデン戦ではソックスを短く下げた履き方や、ふくらはぎ部分に穴を開けていた点について、エルサルバドルのイバン・バートン主審から規律違反の指摘を受け、ピッチの外に出される事態が起きた中村。２７日の練習後、「次のブラジル戦で絶対あってはいけない。そこはしっかりプロ意識を持って心がけているので、事前に確認を取ってやっていきたい」と話した。

中村がソックスを下げてプレーする理由は、ふくらはぎを圧迫するとつりやすい、という体質のため。もちろん、足を削られるリスクはあるが「僕はそのリスクを負って、でもしっかり試合でパフォーマンスを発揮したいから下げている。すね当ても、みんなが多分想像してるよりも大きいのをつけている」と明かす。スウェーデン戦では試合前のチェック時にはおとがめはなかったが、試合中に複数回、注意を受けたことで「かなり困惑しました。常に審判にマークされてたので、言われすぎて試合に対しての集中をそがれてしまった。どうなるかは僕もまだ細かくは本当に分からないので、やりやすいスタイルでやれたらいいかな、と思います」と願うような心境を明かした。