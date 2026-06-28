8月に中国で開催される「第12回BFA U12アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU12の最終トライアウト第1日が27日、都内で行われ、小学6年生33人が参加した。4月に就任した桑田真澄監督（58）が背番号30の日の丸のユニホーム姿を初披露し、始動。「とにかく守備優先。投手はコントロール、打撃はミート力優先。長打はほとんど出ないので、1点を守り切れるようなチームを目指したい」と守り勝つ野球を掲げた。

トライアウトではフリー打撃、ブルペン投球などを見守り「ジャパンのユニホームは高校生以来ですかね。やっぱり責任を感じます」と引き締め、チームのテーマには「強い選手になる、強い人になる」を掲げた。プレーだけではなく、人間性も伸ばす指導に取り組む構えで「技術も大事なんですけど、野球を通じていろいろなことを学んでいく。そういう指導法が大事だと思う」と取り組む。

さらに、ドジャース・大谷をはじめ、世界で活躍する日本人アスリートを引き合いに「野球だけじゃなく、サッカーも世界に行っている。時代に即したベストな指導法はあると思う」と続けた。きょう28日の第2日を含めて選手を絞り込み、アジア選手権には15人のメンバーで臨む。桑田監督は「やるからには一つでも勝てるように」と、勝利も求めながらチームをつくる。（川島 毅洋）